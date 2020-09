Diretta Cantù Olimpia Milano/ Streaming video tv, derby di Supercoppa basket

Cantù Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Dario Morelli e Giulio Pepponi alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 1 settembre 2020, si gioca presso il PalaBancoDesio della omonima località brianzola per la seconda giornata del girone A della Supercoppa Italiana 2020 di basket, una speciale edizione che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus, proprio per questo motivo allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore.

Arriviamo dunque alla diretta di Cantù Olimpia Milano con l’attesa che si deve a un derby leggendario e sempre affascinante, anche se il livello attuale delle due squadre è ben diverso, come l’anticipo del match teoricamente di ritorno al Forum di Assago ha già evidenziato in modo clamoroso. Oggi Cantù saprà regalarci una sfida più avvincente e magari anche un epilogo diverso in termini di risultato oppure l’Olimpia Milano dominerà ancora una volta il match contro i cugini brianzoli?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Olimpia Milano non sarà disponibili, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA CANTÙ OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Cantù Olimpia Milano, si deve dunque fare affidamento innanzitutto su quanto era emerso giovedì pomeriggio nel primo scontro fra le due squadre lombarde, un monologo dell’Olimpia che si era imposta con il perentorio punteggio di 101-71 e uno scarto di 30 punti che ha ben evidenziato la differenza di valore tecnico esistente fra l’Olimpia Milano e Cantù. Ottimo debutto per Gigi Datome e anche per altri nuovi acquisti della formazione allenata da Ettore Messina, con una citazione speciale per un altro italiano, il giovane Davide Moretti, ma anche per Punter e Hines, a loro volta eccellenti protagonisti.

Fin dai primi minuti Milano aveva allungato decisamente e coach Messina al termine della partita aveva gradito soprattutto i 25 assist, segno di una manovra fluida e corale. Per Cantù si era trattato invece di una “lezione” certamente utile per coach Pancotto e per i suoi uomini, tra i quali si era messo in evidenza Kennedy con una doppia doppia (16 punti e 12 rimbalzi). Oggi vedremo se la squadra nel suo complesso saprà fare meglio, fermo restando che logicamente Milano partirà ancora favorita.



