DIRETTA/ Milano Venezia (risultato 31-20) streaming video tv: Shields 11 punti (oggi 17 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO VENEZIA (RISULTATO 31-20): SHIELDS 11 PUNTI

Il primo quarto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia termina sul 31-20. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Milano: Napier 2, Flaccadori 2, Mirotic 2, Melli 2, Hall 2, Shields 11, Voigtmann 4. Venezia: Kabengele 3, Tucker 7, Tessitori 5. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia sarà trasmessa in chiaro, ed è un discorso che possiamo fare per tutte le partite della Coppa Italia di basket: l’appuntamento è su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. Per la Final Eight però è prevista una doppia opzione, perché le gare saranno mandate in onda anche su Eurosport: in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare, il canale è al numero 210 del decoder di Sky. Come consueta opzione, la partita sarà fruibile anche in diretta streaming video perché tutta la competizione viene garantita da DAZN, altro portale per cui dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

PALLA A DUE!

La diretta di Milano Venezia sta per cominciare, noi abbiamo citato l’ultima in Serie A1 ma adesso possiamo ricordare che la sfida più recente in Coppa Italia era stata un’altra semifinale, tre anni fa al Mediolanum Forum. L’Olimpia era testa di serie numero 1, aveva rifilato 28 punti a Reggio Emilia e aveva guadagnato il pass per la sfida contro la Reyer, che aveva invece battuto la Virtus Bologna nel quarto più interessante. In semifinale non c’era stata storia: Milano era partita male (20-25 al termine del primo quarto) ma aveva già ribaltato all’intervallo lungo e aveva dominato clamorosamente il terzo periodo, chiuso con il parziale di 30-11.

Alla fine era stato 96-65 con 22 punti e 9 assist di Sergio Rodriguez e una doppia doppia di Kyle Hines da 14 punti e 10 rimbalzi; inutile la prova da 18+6 di Mitchell Watt e i 14 punti di Stefano Tonut, questa sera ex della semifinale. Del resto quella Milano avrebbe vinto la Coppa Italia, la prima di due consecutive, con uno scarto medio di 29 punti; questa sera vedremo se le cose andranno in un altro modo, certamente questa Reyer ha tutte le carte in regola per fare il colpo grosso anche se non parte favorita. Mettiamoci comodi allora, e lasciamo che a parlare sia il parquet della Inalpi Arena perché finalmente ci siamo: la palla a due di Milano Venezia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO VENEZIA: IN CAMPIONATO

Mentre aspettiamo che la diretta di Milano Venezia prenda il via, possiamo ricordare che la partita di campionato tra queste due squadre si è giocata il 19 novembre al Mediolanum Forum: per ora dunque un solo incrocio, che era stato nettamente vinto dall’Olimpia. Nell’ottava giornata di Serie A1 era finita addirittura 95-72: Milano aveva già chiuso avanti di 16 il primo tempo e poi era arrivata anche al +28 al termine del terzo quarto, con la Reyer capace solo di ridurre il gap negli ultimi 10 minuti ma senza comunque evitare una sconfitta davvero pesante, che almeno quella sera aveva dato un’indicazione sulla differenza tra le due squadre in gara secca.

Era stata una grande partita per Shavon Shields e Devon Hall, entrambi autori di 19 punti con anche uno splendido 6/7 combinato dall’arco; per l’Olimpia erano poi andati in doppia cifra Nikola Mirotic con 12 punti e Giordano Bortolani che ne aveva messi 10. Per contro Venezia aveva avuto 3/11 dalla lunga distanza con Kyle Wiltjer (14 punti) e Rayjon Tucker che ne aveva infilati appena 9; ce n’erano stati 11 per Aamir Simms, partita spenta da parte di Giovanni De Nicolao che in 20 minuti aveva tirato appena due volte segnando 3 punti. Adesso però si gioca in Coppa Italia, il momento è diverso e dunque le cose potrebbero anche cambiare… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO VENEZIA: UNA GRANDE SFIDA!

Milano Venezia è in diretta dalla Inalpi Arena di Torino alle ore 18:00 di sabato 17 febbraio: siamo arrivati alla prima semifinale di Coppa Italia 2023-2024, la Final Eight di basket entra dunque nel vivo e ci consegna un incrocio attesissimo, che si potrebbe facilmente riproporre anche in un’eventuale semifinale playoff se non addirittura nella finale scudetto. L’Olimpia ha approcciato la Coppa Italia con la modalità delle due stagioni in cui l’ha dominata: Trento è stata spazzata via dal campo con due quarti centrali nei quali Milano le ha rifilato 27 punti di margine, tenendola a 18 segnati per un dominio totale.

Ha avuto più difficoltà Venezia nel liberarsi della coriacea Pistoia, che aveva affrontato solo tre giorni prima; alla fine la Reyer ha scavato il solco nel secondo tempo, e così è arrivata a giocarsi una semifinale nella quale non parte favorita ma che certamente può darle qualche chance di tornare a disputare la finale di Coppa Italia. Mentre aspettiamo che la diretta di Milano Venezia prenda il via possiamo adesso fare qualche rapida considerazione circa i temi principali di questa attesissima semifinale, perché la palla a due a Torino sarà solo tra qualche ora.

DIRETTA MILANO VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Milano Venezia, che era la semifinale più attesa in questa parte del tabellone della Final Eight: l’Olimpia arrivava alla Coppa Italia forte di sei vittorie consecutive in campionato ma anche un successo preziosissimo contro il Real Madrid in Eurolega, avendo dunque dimostrato di poter tornare in corsa anche per il play in europeo. Ettore Messina ha perso Billy Baron per lungo tempo, ma sta ritrovando un Nikola Mirotic che anche a scartamento ridotto sarà essenziale in questa parte decisiva di stagione, e che per il momento viene gestito nel minutaggio per non sovraccaricarlo.

Nei quarti Venezia ha avuto una grande prestazione da Rayjon Tucker e soprattutto Mfioudu Kabengele: quest’ultimo è arrivato in corsa dall’Aek Atene e sta già facendo vedere di poter cambiare le cose sotto canestro, iniziando al momento come backup di Amedeo Tessitori ma poi avendo minuti di qualità sul parquet. Attenzione dunque, perché il roster di Milano ha certamente una grande profondità ma anche quello della Reyer è stato costruito con parecchie soluzioni e la possibilità di variare i quintetti, la verità è che la diretta di Milano Venezia promette grande spettacolo e noi non vediamo l’ora di assistere a questa bellissima semifinale di Coppa Italia.











