Diretta/ Milano Napoli (risultato 36-43) streaming tv: i partenopei reggono (finale Coppa Italia basket 2024)

DIRETTA MILANO NAPOLI (RISULTATO 36-43): I PARTENOPEI REGGONO

A inizio secondo quarto, Napoli si porta in vantaggio per 9 punti grazie a due tiri liberi di Pullen e Tyler Ennis all’11’. Napier segna due liberi al 13′, portando il punteggio a 24-28. Brown commette fallo su Melli, il terzo per lui. Napier manda Sokolowski in lunetta, che segna 2 su 3 più un fallo tecnico per la panchina, portando il punteggio a 26-30. GeVi commette il quarto fallo di squadra, ma Brown segna. Milano perde palla alla ripartenza, e con 4’53” Owens va in lunetta. Tuttavia, Owens sbaglia entrambi i tiri liberi a causa di un infortunio. Napier ne aggiunge due. Napoli punisce l’attacco poco continuo dell’Olimpia, portandosi a +6 con Ennis. Shields segna due tiri liberi, e Owens risponde con un gancetto morbido. Voigtmann schiaccia in contropiede, portando il punteggio a 36-39 con 1’19” rimasti. Pullen assiste De Nicolao, che segna da solo portando Napoli a +5. Hall commette due errori consecutivi, uno in attacco e uno in difesa, e Pullen segna 2 su 2 dalla lunetta con 24,6″ rimasti. Alla fine del primo tempo, il punteggio è di 36-43. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Reggio Emilia Napoli (risultato finale 78-85): la GeVi completa la rimonta! (oggi 17 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE COPPA ITALIA 2024

La diretta tv di Milano Napoli sarà trasmessa in chiaro, come tutte le partite della Coppa Italia di basket: l’appuntamento è su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando, ma per la finale anche sul Nove (ovviamente tasto 9). Le gare della Final Eight però saranno visibili anche su Eurosport tramite abbonamento ed infine ricordiamo che sarà fruibile anche la diretta streaming video di Milano Napoli perché tutta la competizione viene garantita da DAZN, sebbene pure in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA/ Milano Venezia (risultato finale 100-77): Olimpia in finale! (oggi 17 febbraio 2024)

GEVI AVANTI!

Melli inizia con una tripla, ma viene fermato da un fallo di Owens e aggiunge un tiro libero. Sokolowski accorcia con una tripla, mentre Melli, assistito da Voigtmann, segna portando il punteggio a 6-3. Zubcic aggiunge una tripla, portando il punteggio a 6-11 con 6’16”. Hall realizza due tiri liberi, mentre Sokolowakis lancia un alley-oop a Owens, portando la squadra a +5. Shields sbaglia nuovamente e Ennis segna, portando il punteggio a 8-15 con 4’57”, costringendo Messina a chiamare un timeout. Ennis sfrutta un’incertezza difensiva di Flaccadori, guadagnando altri due liberi e portando il punteggio a 12-19 con 3’21”. Hines segna sul suono del canestro, ma Sokolowski risponde immediatamente portando la GeVi a +7. Mirotic accorcia il divario a 1’35”, poi segna una tripla con l’aiuto del ferro. Dopo un terzo tentativo in attacco, si va al replay istantaneo con 39,3″. Ennis dribbla Mirotic e segna una tripla. Milano non riesce a replicare nei secondi finali, con il punteggio di 19-24 alla fine del primo quarto. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Brescia Napoli (risultato finale 74-80): vittoria partenopea! (15 febbraio 2024)

SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Milano Napoli, per la società partenopea la finale della Coppa Italia di basket 2024 potrebbe dare l’occasione di conquistare il primo titolo a livello assoluto dopo il precedente fallimento, che completerebbe però il tris di Coppe Italia dopo quelle già vinte in Serie B e Serie A2, mentre la città ha già vinto due Coppe nazionali con precedenti società. Coach Igor Milicic ieri sera aveva commentato così la vittoria contro Reggio Emilia in semifinale: “Sono molto contento di aver vinto, è stata una partita bellissima, una vera battaglia. Abbiamo giocato bene in attacco e bene difensivamente, soprattutto nel secondo tempo. I ragazzi sono stati bravi, hanno fatto tutti un passo in avanti, soprattutto a rimbalzo e nella gestione degli ultimi minuti hanno giocato in maniera intelligente e accorta”.

Milicic ha quindi lodato la prestazione di Napoli: “Faccio i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno portato in campo, per l’attitudine e la perseveranza che hanno dimostrato. È una grande vittoria, riportare Napoli in finale di Coppa Italia dopo 17 anni è una grande emozione. Non è stato il singolo giocatore ma l’intera squadra ad aver fatto una partita incredibile, tutti hanno combattuto, tutti hanno dato qualcosa. Lo abbiamo fatto per questa grande famiglia che è il Napoli Basket, per il nostro popolo, per la nostra gente che meritava questa gioia dopo tanti anni. Nessuno avrebbe mai pensato che noi oggi saremmo stati qui, e questo è un grande riconoscimento per noi, per la proprietà, per i nostri tifosi, per tutti noi!”. Adesso però basta parole: via alla diretta di Milano Napoli, finale di Coppa Italia 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PARLA MESSINA

Mentre si avvicina la diretta di Milano Napoli, la finale di Coppa Italia che darà all’Olimpia l’opportunità di andare a caccia di quella che sarebbe la nona coccarda tricolore della sua storia, facciamo un passo indietro a ieri per rileggere il commento di coach Ettore Messina sulla vittoria nella semifinale con Venezia: “I miei giocatori hanno interpretato la partita in modo corretto, difendendo con aggressività e passandosi la palla alzando anche i ritmi. Abbiamo avuto un momento negativo nel terzo quarto, un po’ perché sul più 23 è normale rilassarsi un po’ anche se non dovrebbe succedere e un po’ perché Venezia è una buona squadra, combattiva, profonda, con tante alternative. Ma è stata una buona partita e siamo contenti di aver raggiunto un’altra finale”.

Ettore Messina ha poi voluto lodare le prestazioni di alcuni singoli, in particolare Shabazz Napier e Diego Flaccadori, mentre sulle condizioni fisiche e sulla prova della squadra ha aggiunto: “Penso che stiamo bene, non riusciamo a fare tanti allenamenti di squadra perché non c’è tempo, ma mettere i giocatori nelle condizioni di essere freschi aiuta e molto. Considerato il valore dell’avversario, è stata una delle partite migliori, ma direi che in campionato sono 10, 11 gare che giochiamo a buoni livelli e poi abbiamo recuperato giocatori per noi importanti. Dobbiamo però restare umili e prepararci bene per un’altra partita difficile”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA FINALE, COPPA ITALIA 2024

Milano Napoli, in diretta dalla Inalpi Arena di Torino, si giocherà alle ore 17.45 di questo pomeriggio, domenica 18 febbraio, come finale della Coppa Italia di basket 2024. Possiamo definirla come una sfida tra due metropoli, sebbene naturalmente la storia di Milano e di Napoli nel basket sia profondamente differente. In ogni caso, c’è anche il fascino del duello tra due piazze di lusso a rendere ancora più vivace la diretta di Milano Napoli con in palio il primo grande obiettivo della stagione, che per l’Olimpia sarebbe il modo ideale per approcciare il finale e gli altri grandi obiettivi, mentre per i partenopei sarebbe già una pagina di storia.

Questo è il fascino della Coppa Italia, con le sue partite ravvicinate e senza appello: la EA7 Emporio Armani Milano finora ha fatto tutto per bene, con un netto successo contro Trento nei quarti e poi con il trionfo contro Venezia in semifinale, sigillato da quota 100 punti segnati dagli uomini di coach Ettore Messina. La Generazione Vincente Napoli Basket dal canto suo già nei quarti ha firmato una bella impresa, vincendo per 80-74 sulla capolista Brescia, poi ecco in semifinale l’affermazione contro Reggio Emilia in rimonta, dopo un tempo supplementare. Adesso c’è in palio un trofeo che pesa molto in questa finale, chi lo coglierà nella diretta di Milano Napoli?

DIRETTA MILANO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Napoli, possiamo ricordare che questa si annuncia come una finale di Coppa Italia che sulla carta vede l’Olimpia certamente favorita, anche se nella classifica del campionato di Serie A pure la Generazione Vincente Napoli Basket si difende molto bene, avendo 22 punti contro i 28 della EA7 Emporio Armani Milano, contro la quale ha pure vinto il match d’andata – anche se parliamo di inizio ottobre 2023. Milano però potrebbe mettere sul piatto, oltre ai 6 punti di vantaggio, soprattutto altri fattori, iniziando naturalmente dalla maggiore abitudine a giocare partite con una posta in palio così elevata.

Da questo punto di vista Napoli potrebbe rispondere con la serenità di chi ha già fatto un ottimo cammino e non è “obbligato” a vincere, però agli uomini di coach Igor Milicic servirà una grande prestazione, anche perché nei giorni scorsi Milano ha inflitto curiosamente 23 punti di scarto sia a Trento sia a Venezia, partite quindi dominate. Napoli invece ha dovuto faticare di più, inoltre ha giocato un giorno dopo nei quarti di finale mentre in semifinale ha avuto bisogno del supplementare, quindi anche la fatica potrebbe essere un fattore. Tutto questo però tenendo presente il fatto che una partita secca spesso sfugge a queste logiche: che cosa ci dirà la diretta di Milano Napoli?











© RIPRODUZIONE RISERVATA