Diretta Brescia Varese/ Streaming video tv: sfida lombarda, Supercoppa basket

Brescia Varese, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Martolini e Marco Vita, è in programma alle ore 19.30 di questa sera, martedì 1 settembre 2020. Si giocherà dunque presso il PalaLeonessa di Brescia la partita valida per la seconda giornata del girone A della Supercoppa Italiana 2020 di basket, una speciale edizione che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus e che per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore.

Arriviamo quindi alla diretta di Brescia Varese, un derby lombardo come d’altronde tutte le sfide di questo gruppo, potendo fare affidamento sulle prime indicazioni che sono emerse dalle partite di sabato sera, debutto ufficiale per entrambe le formazioni nella nuova stagione: la Germani Brescia aveva giocato sul campo di Cantù, mentre la Openjobmetis Varese aveva affrontato l’Olimpia Milano in una partita che ha scritto pagine leggendarie della storia del basket italiano. Oggi le prime indicazioni emerse sabato saranno confermate oppure avremo nuovi spunti? La stagione è appena iniziata e naturalmente tutto è possibile…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Varese non sarà disponibili, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA BRESCIA VARESE: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brescia Varese, possiamo annotare che la Leonessa sicuramente è stata fra le squadre più colpite dallo stop alla passata stagione, perché Brescia stava facendo benissimo e ha dovuto fermarsi sul più bello, come era d’altronde doveroso – lo sanno benissimo a Brescia, tra le città in assoluto più colpite dalla malattie. La società giustamente ha puntato sulla continuità tecnica e in panchina siede sempre Vincenzo Esposito, al quale è stata di nuovo affidata una squadra che ha le qualità necessarie per fare di nuovo qualcosa di interessante.

Dall’altra parte, Varese in estate ha attirato l’attenzione soprattutto con l’arrivo di Luis Scola, che potrebbe essere all’ultima recita della carriera ma non è certo giunto a Varese per “svernare”, bensì per dare un contributo ancora decisivo di classe ed esperienza ad una Openjobmetis che ha messo a segno anche un altro intrigante colpo di mercato assicurandosi Toney Douglas, giocatore che vanta trascorsi sia nella Eurolega sia in Nba. Siamo ancora in una fase “estiva” e di certo non si possono già emettere verdetti, ma Brescia Varese si prospetta comunque come una partita assai interessante.



