Diretta Milano Cska Mosca/ Streaming video: l’Olimpia ospita la capolista (Eurolega)

DIRETTA MILANO CSKA MOSCA: PER IL RISCATTO IMMEDIATO

Milano Cska Mosca verrà diretta dagli arbitri Juan Carlos Garcia, Saso Petek e Milivoje Jovcic: alle ore 20:45 di mercoledì 30 dicembre il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 17^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. È dunque l’ultima del girone di andata: l’Olimpia deve ancora recuperare una gara ma intanto arriva idealmente al giro di boa con un record positivo e un passo che dà grande fiducia rispetto alla qualificazione ai playoff. Certo: nell’ultimo turno è arrivata una inattesa sconfitta interna contro il Baskonia, ma ovviamente il livello della competizione è talmente alto che un incidente di percorso ci può stare, soprattutto giocando tante volte. Adesso però al Forum sbarca la capolista del torneo, rimasta solitaria in vetta dopo il ko del Barcellona al Sinan Erdem Dome: il Cska Mosca, una delle grandi corazzate dell’Eurolega, non era partita benissimo in questa stagione ma poi ha saputo ritrovarsi, e oggi sembra poter essere ancora la squadra da battere. Ora non resta altro da fare che metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose nella diretta di Milano Cska Mosca, della quale possiamo cominciare a tracciare i temi principali.

DIRETTA MILANO CSKA MOSCA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Cska Mosca sarà trasmessa su Eurosport 2: un appuntamento che sarà comunque riservato agli abbonati della televisione satellitare, e che potranno selezionare questo canale al numero 211 del loro decoder. In alternativa, e sempre avendo sottoscritto un abbonamento, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA MILANO CSKA MOSCA: RISULTATI E CONTESTO

In Milano Cska Mosca i russi si presentano senza Will Clyburn, che dopo aver praticamente saltato tutta la scorsa stagione per la rottura del legamento crociato si è fermato nuovamente, questa volta a causa della caviglia. Perdita non indifferente (l’ala viaggia a 14,1 punti e il 37,5% dall’arco) che la profondità del roster Olimpia potrebbe certamente sfruttare, ma è anche vero che il Cska è una corazzata che peraltro sarebbe campione in carica, visto che la scorsa stagione è stata cancellata. Non c’è più Nando De Colo volato al Fenerbahçe già nel 2019, è però arrivato Tornike Shengelia che era maturato esponenzialmente nel Baskonia. Due grandi ex come Mike James e Daniel Hackett tornano al Forum con la volontà di prendersi una vittoria che possa confermare la squadra di Dimitris Itoudis al primo posto in classifica; Milano però sta disputando un’Eurolega ottima e rispetto agli anni passati, al netto di quello che attualmente è il record della squadra, sembra davvero poter andare a prendersi la tanto agognata qualificazione ai playoff che non gioca dal 2014. La partita di questa sera è particolarmente importante per il processo di consapevolezza del gruppo, staremo a vedere quindi come andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA