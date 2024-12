DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: UN GRANDE EX ALLA UNIPOL!

Siamo pronti alla diretta Virtus Bologna Stella Rossa, partita che la Unipol Arena ospita alle ore 20:30 di venerdì 6 dicembre per la 14^ giornata di basket Eurolega 2024-2025: i serbi restano in Italia perché due giorni fa hanno sfidato Milano, questa è infatti un’altra settimana con il doppio turno e per la Segafredo è arrivato davvero il momento di cambiare passo, ammesso che sia ancora possibile fare una corsa verso il play in visto il modo in cui la squadra ha iniziato la competizione, cioè perdendo quasi sempre e riuscendo davvero in poche occasioni a esprimere i valori del proprio roster; dopo il ko contro l’Alba Berlino tra l’altro Luca Banchi si è dimesso, e la società ha ufficializzato Dusko Ivanovic come nuovo allenatore.

Se l’anno scorso la Virtus Bologna aveva aperto le danze in maniera scintillante, rappresentando una sorpresa nel torneo, nel corso di questa stagione le V nere hanno faticato fin da subito, la situazione in classifica è pessima e arrivare nelle prime dieci posizioni della classifica appare un’ipotesi peregrina anche con un girone di andata da terminare, perché la concorrenza è agguerrita e le distanze sono già ampie. Vedremo comunque cosa succederà nella diretta Virtus Bologna Stella Rossa, che peraltro segna anche il ritorno di Milos Teodosic che ha contribuito in larga misura a portare la Segafredo a giocare nuovamente in Eurolega.

DOVE VEDERE LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Virtus Bologna Stella Rossa l’unico modo per assistere alle immagini sarà quello di attivare un abbonamento alla televisione satellitare, perché anche in questa stagione le grandi emozioni di questa competizione sono appannaggio dei canali di Sky Sport con la possibilità, come sempre, di accedere alla diretta streaming video senza costi aggiuntivi, tramite l’applicazione Sky Go. Esiste poi una seconda modalità che è quella della piattaforma DAZN, ma anche in questo caso la diretta Virtus Bologna Stella Rossa sarà disponibile in abbonamento.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA STELLA ROSSA: ORA O MAI PIÙ

A poche ore dalla diretta Virtus Bologna Stella Rossa la Segafredo sa molto bene che questa partita è una sorta di dentro o fuori, come del resto saranno poi le altre: abbiamo già detto che la situazione in Eurolega non è per niente positiva, la Virtus Bologna ha perso qualche partita anche per sfortuna ma in termini generali il passo non è mai stato trovato, Banchi si è trovato a fare i conti con lo studio delle sue rotazioni, che sono ampie ma che non gli hanno mai fornito la giusta quadratura del cerchio, alla fine le tensioni interne hanno portato alle dimissioni del coach. Come risultato intanto la Virtus Bologna si è trovata sul fondo della classifica; adesso risalire la corrente sarà parecchio complicato ma staremo a vedere.

La Stella Rossa aveva aperto la sua Eurolega in maniera scintillante e ben poco attesa, tre vittorie consecutive tra cui un incredibile +19 sul campo del Fenerbahçe ma da quel momento sono arrivate quattro sconfitte in serie, lì la Stella Rossa si è sostanzialmente assestata su un passo al 50% di successi e per questo motivo resta viva la possibilità di andare a giocare quantomeno il play in che, viste come sono andate le ultime stagioni, sarebbe già un ottimo risultato per una squadra che non è più la corazzata di un tempo come del resto tutto il basket della ex Jugoslavia, pur se l’entusiasmo potrebbe sempre portare a grandi risultati.