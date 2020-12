Diretta Milano Baskonia/ Streaming video tv: Olimpia in grande striscia (Eurolega)

DIRETTA MILANO BASKONIA: OLIMPIA PER PROSEGUIRE LA STRISCIA

Milano Baskonia sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Borys Ryzhyk e Tomislav Hordov: alle ore 20:45 di mercoledì 23 dicembre il Mediolanum Forum ospita la partita valida per la 16^ giornata di basket Eurolega 2020-2021. Il principale torneo continentale non si ferma, visto che settimana prossima saremo ancora in campo; l’Olimpia sta facendo benissimo e arriva dalla doppia vittoria di Istanbul, particolarmente preziosa e di impatto quella contro l’Efes perché finalmente è stato sfatato il tabù del Sinan Erdem Dome. Adesso la situazione di classifica per la banda di Ettore Messina è ottima, e con un altro successo si potrebbe addirittura avvicinare la vetta; mai come quest’anno c’è la possibilità concreta di tornare a disputare i playoff, ghiotta occasione anche quella di stasera perché al Forum arriva un Baskonia il cui record è 6-8, e che di conseguenza non attraversa la sua migliore stagione. Vedremo comunque tra poche ore come andranno le cose; mentre aspettiamo che la diretta di Milano Baskonia prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA MILANO BASKONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Baskonia verrà trasmessa su Eurosport 2: il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky e dunque la partita sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare; l’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Eurosport Player, anche qui bisognerà essere clienti e nel caso si potrà accedere all’intera gamma dei match di Eurolega, che saranno forniti in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete inoltre tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, la classifica del torneo e i vari contenuti multimediali.

DIRETTA MILANO BASKONIA: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Milano Baskonia assisteremo anche al ritorno in terra italiana di Achille Polonara: l’ala sta vivendo una grande stagione con la formazione basca ed è ormai diventato un giocatore di livello internazionale, centrale nel progetto di coach Dusko Ivanovic, che l’Eurolega l’ha vinta due volte quando era giocatore (e si chiamava ancora Coppa dei Campioni) e che è alla terza esperienza sulla panchina rossoblu, contesto che lo aveva già visto vincitore di 7 trofei e uno individuale, miglior allenatore della Liga. Quest’anno però, per l’appunto, la squadra sta attraversando un momento poco brillante nella competizione internazionale: arriva da tre sconfitte consecutive che hanno peggiorato sensibilmente la classifica, di conseguenza si presenta nel capoluogo lombardo con la necessità di prendersi una vittoria che possa scacciare la crisi. Questa Milano però ha dimostrato di essere squadra tosta: domenica in campionato ha piegato Sassari con un finale straordinario, cancellando immediatamente il primo ko in Serie A1 che era maturato in casa contro Brindisi, e in Eurolega come detto potrebbe per la prima volta superare il girone unico, lo dicono i risultati che sta trovando con continuità. Tra poco si gioca, non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà sul parquet del Mediolanum Forum…



© RIPRODUZIONE RISERVATA