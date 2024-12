DIRETTA MILANO ZAWIERCIE: SCONTRO AL VERTICE DEL GIRONE

Ci attende una bellissima serata di pallavolo grazie alla diretta Milano Zawiercie, partita che sarà valida per la terza giornata del girone C della Champions League di volley maschile, in programma alle ore 20.45 di oggi, martedì 3 dicembre 2024, eccezionalmente presso la e-work Arena di Busto Arsizio, che ospiterà quindi quello che per l’Allianz Milano sarà un vero e proprio big-match ai vertici della classifica del gruppo, partita quindi forse già fondamentale per il primo posto.

Diretta/ Giesen Monza (risultato 0-0) streaming video tv: match al via, si comincia! (3 dicembre 2024)

In Lombardia infatti arrivano i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, che con Milano condividono un cammino fatto finora di due vittorie in altrettante partite giocate, anche se a volere essere precisi sono capolista solitaria grazie a due successi pieni, mentre il Powervolley ha lasciato un punto per strada nella vittoria per 3-2 contro il Roeselare. L’obiettivo allora è il sorpasso, magari sfruttando il fattore campo, per quanto in una sede anomala: che cosa ci dirà la diretta Milano Zawiercie?

DIRETTA/ VakifBank Milano (risultato finale 3-0): un ko molto doloroso! (Champions, oggi 28 novembre 2024)

MILANO ZAWIERCIE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

L’avventura in Champions League è cominciata bene per il Powervolley e potrebbe spingere più tifosi al palazzetto. Per tutti gli altri, ricordiamo che la diretta Milano Zawiercie in tv non sarà garantita nel senso classico del termine, ma il match sarà comunque visibile sulla piattaforma DAZN, che offrirà ai propri abbonati la diretta Milano Zawiercie in streaming video.

DIRETTA MILANO ZAWIERCIE: IL CAMMINO IN CHAMPIONS LEAGUE

Abbiamo quindi già capito l’importanza della posta in palio nella diretta Milano Zawiercie. Se si vuole puntare al primo posto, questa è una partita da vincere, perché una sconfitta sarebbe un serio problema, considerando anche il fatto che il ritorno sarà poi naturalmente in Polonia. In ogni caso l’impatto è stato positivo, perché non era scontato un inizio con due vittorie per un club che non è abituato ad affrontare la massima competizione europea, ma la sta onorando nel migliore dei modi.

Diretta/ Rzeszow Conegliano (risultato finale 1-3), azzurre in vetta (Champions League, 27 novembre 2024)

Abbiamo già citato la vittoria in cinque set contro il Roeselare, poi abbiamo avuto per Milano la vittoria esterna per 1-3 a Innsbruck, che di fatto ha già determinato la fuga in coppia con i polacchi al comando della classifica. Adesso però arriva la partita che ci può aiutare a capire meglio quali potrebbero essere le reali ambizioni dell’Allianz in questa Champions League, contro una squadra del campionato polacco, naturalmente uno dei movimenti principali del volley. Quale sarà il verdetto della diretta Milano Zawiercie?