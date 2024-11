DIRETTA VAKIFBANK MILANO: ECCO IL BIG MATCH!

Il grande spettacolo della diretta VakifBank Milano ci fa compagnia alle ore 17:30 italiane di giovedì 28 novembre, presso la Spor Sarayi di Istanbul: si gioca qui per la terza giornata nel gruppo C di volley Champions League 2024-2025, e si tratta di una partita che non ha bisogno di presentazioni visto che stiamo parlando di due autentiche corazzate della pallavolo europea, una che ha vinto per ben sei volte la Champions League e l’altra che sta studiando per diventare grande, ha già un livello straordinario ma solo l’anno scorso ha raggiunto la sua prima finale in questa competizione, dovendosi arrendere alla solita Conegliano.

La diretta VakifBank Milano vale tra l’altro il primo posto nel girone: possiamo dire senza troppo timore di smentite che le due squadre andranno a vincere tutte le restanti partite, come del resto hanno già fatto nei primi due turni, e che dunque nelle due sfide dirette si giocheranno la possibilità di arrivare direttamente ai quarti di finale, con il quoziente set che potrebbe essere determinante e che in questo momento gioca a favore del Vero Volley. Staremo a vedere allora come andrà questo primo capitolo che si gioca in terra turca, non vediamo l’ora che la squadra lombarda si cimenti in questo straordinario big match.

VAKIFBANK MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Anche in tv la diretta VakifBank Milano non sarà disponibile oggi: le partite della Champions League di volley femminile non sono fornite dai canali della nostra televisione ma in ogni caso ci sarà una modalità per seguire il big match, ed è quello di essere abbonati alla piattaforma DAZN che invece garantisce le gare della competizione europea. La visione sarà dunque in diretta VakifBank Milano streaming video sui vostri apparecchi mobili, quali PC, tablet o smartphone, ma anche su tutti i dispositivi compatibili come una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA VAKIFBANK MILANO: CI SI GIOCA PARECCHIO

Nella diretta VakifBank Milano ci si gioca parecchio: come detto, il primo posto in un girone nel quale le due corazzate stanno dominando, con una differenza che sorride per il momento al Vero Volley che ha battuto sia il Porto che Lubiana con un netto 3-0, mentre le turche hanno dovuto lasciare un set alla squadra slovena e dunque almeno dopo due giornate sono alle spalle rispetto a Milano. Naturalmente questo potrebbe contare parecchio nell’economia della classifica finale, soprattutto se VakifBank e Milano dovessero prendersi una vittoria a testa nella doppia sfida diretta; questo però lo vedremo con il tempo.

Intanto possiamo dire che la stagione del Vero Volley è iniziata ancora una volta dovendosi accodare a Conegliano in Supercoppa, mentre in Serie A1 la squadra si sta giocando comunque la vittoria della regular season ma con la Imoco che in realtà ha già preso un margine su tutte le inseguitrici. Per Milano riuscire a mettere un trofeo importante in bacheca potrebbe realmente significare la possibilità di aprire quel ciclo che fino a oggi è stato ritardato, un po’ per la presenza di Conegliano e un po’ perché bisogna ancora fare lo step definitivo; chiaramente anche vincere sul campo del VakifBank sarebbe relativo a questa altezza della Champions League, ma comunque già importante.