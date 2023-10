Diretta/ Milano Maccabi (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via! (Eurolega 31 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO MACCABI TEL AVIV (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente la palla a due di Milano Maccabi Tel Aviv sta per alzarsi, dunque noi, oltre a ricordare che l’anno scorso gli israeliani erano arrivati quinti in regular season ed erano stati eliminati dal Monaco per 3-2, in una serie davvero straordinaria, possiamo dire che il cammino del Maccabi in questa Eurolega è al momento al 50% di vittorie. I successi sono arrivati all’esordio, battendo nettamente il Partizan Belgrado, e alla quarta giornata con un bel blitz all’Oaka contro il Panathinaikos, al termine di un match tirato. Sconfitte invece esterne, la prima a Valencia (in un match che il Maccabi avrebbe potuto e dovuto vincere) e proprio sul parquet del Monaco.

DIRETTA/ Milano Pesaro (risultato finale 82-90): Olimpia in difficoltà! (basket A1, 29 ottobre 2023)

Qui, nella prima ideale rivincita, non c’è mai stata storia: i francesi hanno vinto addirittura 107-79 in una serata stortissima per gli israeliani. La partita del Mediolanum Forum potrebbe portare il Maccabi ad avere un record positivo in queste prime battute di regular season, per Milano come già detto si tratta di rialzare la testa dopo due sconfitte consecutive e migliorare una situazione che poi, procedendo in questa Eurolega, sarà sempre più complicato rimettere in piedi. Lasciamo allora che a parlare siano i tanti protagonisti sul parquet del Mediolanum Forum, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Milano Maccabi Tel Aviv sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Alba Berlino Milano (risultato finale 85-82): rimonta tedesca!

DIRETTA MILANO MACCABI TEL AVIV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Maccabi Tel Aviv verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, che ancora una volta fornisce le partite di Eurolega che riguardano le squadre italiane (ma non solo). In assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale del torneo, che trovate su www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Tortona Milano (risultato 75-79): un super Tonut regala la vittoria! (basket A1, 22 ottobre 2023)

MILANO MACCABI TEL AVIV: I TESTA A TESTA

Contando solo l’Eurolega moderna, i precedenti della diretta di Milano Maccabi Tel Aviv sono comunque parecchi: ne contiamo ben 24, e il bilancio sorride alla squadra israeliana che ha 15 vittorie, dunque con 9 successi per l’Olimpia. Milano non batte il Maccabi da un 83-72 al Mediolanum Forum dell’ottobre 2021: da quel momento tre vittorie israeliane, quella sera c’erano stati 16 punti e 6 rimbalzi di un Konstantinos Mitoglou che purtroppo si era poi infortunato in maniera seria, il top scorer per Milano era stato Devon Hall autore di 17 punti con 5/12 dal campo.

L’ultima ad Assago ha visto appunto prevalere il Maccabi Tel Aviv, era il dicembre scorso ed era finita 71-77 con un sontuoso Lorenzo Brown (poi campione d’Europa con la Spagna) autore di 20 punti e 9/21 al tiro, anche se il migliore per valutazione era stato Roman Sorkin forte di 14 punti, 6/6 da 2 e anche 6 rimbalzi. Naturalmente nel citare la diretta di Milano Maccabi Tel Aviv bisogna ricordare quella maledetta serie playoff del 2014, condizionata da gara-1 che Milano aveva già vinto al Forum prima di buttarla letteralmente al vento, venendo eliminati dagli israeliani che avevano fatto loro la serie per 3-1 ed erano volati alla Final Four organizzata proprio ad Assago, dove avevano vinto con un altro mezzo miracolo. Una beffa che per l’Olimpia è ancora viva nel ricordo… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO MACCABI TEL AVIV: L’OLIMPIA RECUPERA!

Milano Maccabi Tel Aviv viene diretta dagli arbitri Damir Javor, Anne Panther e Marcin Kowalski: al Mediolanum Forum si gioca alle ore 20:30 di martedì 31 ottobre per il recupero della seconda giornata di basket Eurolega 2023-2024. Il match si sarebbe dovuto disputare circa 20 giorni fa, ma era stato rinviato a causa del conflitto in Israele; adesso finalmente si può tornare sul parquet e per l’Olimpia la partita di questa sera è fondamentale, perché Milano è reduce dalla sconfitta di Berlino che è arrivata in maniera inaspettata ed è stata la terza in quattro partite, per un quadro che si è già complicato.

Va ricordato che nella passata stagione Milano era partita molto bene in Europa, ma poi era andata incontro a un crollo verticale che le aveva impedito di raggiungere i playoff; naturalmente Ettore Messina, che nel frattempo ha perso anche contro Pesaro (al Forum), vuole evitare che si ripeta qualcosa del genere. Staremo allora a vedere quello che succederà nella diretta di Milano Maccabi Tel Aviv, mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo fare qualche considerazione rapida circa i temi che potrebbero emergere da questa intrigante e delicata serata di Eurolega.

DIRETTA MILANO MACCABI TEL AVIV: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Maccabi Tel Aviv è già molto delicata per l’Olimpia: la sconfitta sul parquet dell’Alba Berlino è stata indigesta, in primo luogo per come è maturata e poi certamente per il fatto che quella tedesca era considerata una squadra assolutamente abbordabile, contro la quale il percorso in Eurolega sarebbe potuto ripartire. Invece è arrivato un altro ko dopo quello incassato dal Real Madrid: la classifica di Milano è già brutta e bisogna necessariamente tornare a ruggire, perché chiaramente in questa competizione non ci sono avversarie che siano pronte a concedere qualcosa.

Il Maccabi Tel Aviv, che ha come obiettivo quello di tornare ai playoff e, più in generale, rivivere gli anni ruggenti di quando in Eurolega arrivava in fondo e sollevava il trofeo, ha due vittorie e altrettante sconfitte in questo inizio di competizione: diciamo dunque che è in linea rispetto a quello che si è prefissata, e sa bene che un colpo al Mediolanum Forum sarebbe molto importante anche per il morale. Tra poche ore sarà il momento di giocare e scopriremo cosa succederà nel recupero della seconda giornata di Eurolega.











© RIPRODUZIONE RISERVATA