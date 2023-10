DIRETTA/ Milano Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 29 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Milano Pesaro sta per farci compagnia, nel frattempo noi possiamo ricordare che l’ultimo grande incrocio tra queste due squadre – a parte la serie playoff dell’anno passato, terminata sul 3-1 per l’Olimpia al primo turno – è la finale di Coppa Italia del 2021, disputata proprio sul parquet del Mediolanum Forum. Testa di serie numero 1, Milano aveva dominato contro Reggio Emilia e Venezia prendendosi la finale con 29,5 punti di scarto; Pesaro, numero 6 del seeding, aveva fatto fuori Sassari e Brindisi volando a un ultimo atto davvero insperato. A impreziosire la contesa, il fatto che sulla panchina della Vuelle sedesse il grande ex Jasmin Repesa; nemmeno lui però era riuscito a superare la corazzata Olimpia.

Adesso finalmente è arrivato il momento di metterci comodi e tornare a parlare di attualità, non vediamo l'ora di assistere a questa grande classica e dunque parola al parquet del Mediolanum Forum, la palla a due di Milano Pesaro sta per alzarsi!

DIRETTA MILANO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Pesaro non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la Lega ne mette a disposizione tre per ogni turno di campionato ma questa non fa parte del pacchetto per la quinta giornata di Serie A1 L’unica per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MILANO PESARO: TORNA LA CLASSICA!

Milano Pesaro, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Nicolini e Giacomo Dori, va in scena alle ore 17:00 di domenica 29 ottobre presso il Mediolanum Forum, per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: una grande classica che purtroppo in anni recenti ha perso il fascino legato alle sfide scudetto, tuttavia sempre importante per la storia e con un’Olimpia che ha già il passo giusto per lottare per il primato in regular season, reduce dalla vittoria di Casale Monferrato contro Tortona, una trasferta davvero mai scontata.

Fatica di più Pesaro a tenere il ritmo, la Vuelle al momento ha vinto una sola partita e domenica scorsa è caduta in casa contro Scafati (all’overtime), sconfitta sanguinosa per una squadra che in questo momento deve pensare a salvarsi pur avendo i playoff come obiettivo. Aspettando che la diretta di Milano Pesaro prenda il via, proviamo adesso a fare qualche incursione nei temi principali che potrebbero arrivarci in dote dall’interessante serata del Mediolanum Forum, per una partita importante per entrambe le squadre.

DIRETTA MILANO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Milano Pesaro, ennesimo capitolo di una grande rivalità che ci porta ad un tempo in cui le grandi piazze dominavano il basket italiano; conosciamo poi la storia della Vuelle, che ha avuto problemi economici ma è sempre riuscita a garantirsi un posto in Serie A1 e soprattutto con i conti a posto, pur dovendo accettare di lottare fino all’ultimo per la salvezza e in qualche caso (vedi l’anno del lockdown) venendo letteralmente presa per i capelli e confermata nel massimo campionato, cosa da cui ha poi tratto giovamento riuscendo a tornare squadra da playoff.

Milano nel frattempo è tornata la corazzata di un tempo grazie all’avvento di Giorgio Armani (ma non solo), ha vinto scudetti (gli ultimi due, tra le altre cose) e ha visitato nuovamente la Final Four di Eurolega, dunque possiamo parlare di un’Olimpia che ogni singola stagione parte per vincere tutto e adesso, avendo ripreso possesso di un dominio in campionato, vuole tornare a essere una big anche in ambito internazionale, dove il percorso è per forza di cose più complesso. Intanto scopriremo presto cosa succederà qui sul parquet del Mediolanum Forum…











