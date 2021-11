DIRETTA MILANO OLYMPIACOS/ Video streaming tv: Sacchetti senza Davide Alviti!

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS: L’ASSENTE

In Milano Olympiacos ci sarà un assente per le qualificazioni ai Mondiali delle nazionali: come abbiamo detto l’Eurolega non si ferma, e questo incide sui roster delle squadre impegnate nel percorso verso la Coppa del Mondo che perdono tanti giocatori importanti – anche e soprattutto quelli che militano in NBA – in una rivoluzione dei calendari FIBA che ha fatto storcere il naso a parecchi in questi ultimi anni. Avevamo già parlato del caso della Slovenia che, campione d’Europa in carica, non si era qualificata ai Mondiali non potendo contare su Luka Doncic e tutti gli altri protagonisti della cavalcata del 2017; l’Olimpia ha invece fornito alla nazionale di Meo Sacchetti Davide Alviti, il classe ’96 che l’anno scorso era a Trieste e prima ancora aveva giocato due stagioni a Treviso.

Con tutto il rispetto per un giocatore in crescita, una perdita “minore”: Alviti infatti non è mai entrato nelle rotazioni di Ettore Messina per l’Eurolega, mentre in Serie A1 segna 3,6 punti a partita con 8 minuti medi di utilizzo. Dunque, pensando alla diretta di Milano Olympiacos, non possiamo considerare l’ala ciociara nemmeno come un vero e proprio assente, non avendo mai disputato un singolo minuto in Eurolega, ed è anche per questo che l’Olimpia ha deciso di darlo all’Italia che affronta Russia (in questi minuti) e Olanda in questa finestra delle qualificazioni ai Mondiali. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROLEGA

Come sempre la diretta tv di Milano Olympiacos sarà trasmessa sulla televisione satellitare: l’appuntamento è con il canale Sky Sport Arena (numero 204 del decoder), riservato chiaramente agli abbonati che, in alternativa, potranno utilizzare il servizio di diretta streaming video – che non comporta costi aggiuntivi – utilizzando l’applicazione Sky Go. Il sito ufficiale www.euroleague.net fornirà invece tutte le informazioni utili sulla partita di Eurolega, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

L’OLIMPIA VUOLE RIPARTIRE

Milano Olympiacos è in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:30 di venerdì 26 novembre: si gioca per la 12^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. La competizione non si ferma, a differenza delle altre coppe europee, nemmeno con le qualificazioni ai Mondiali in corso: un contenzioso di cui si è parlato tanto negli anni scorsi e che fa ancora discutere, ma che influisce più che altro sui roster delle nazionali. L’Olimpia cerca di ripartire questa sera dopo il doppio ko in Russia: prima il crollo di fronte all’Unics Kazan, poi la tirata sconfitta contro lo Zenit.

La classifica resta naturalmente ottima, ma per la prima volta in stagione Milano ha perso due partite consecutive e giustamente ha bisogno di dare un segnale forte. Non sarà semplice contro i greci, che sembrano essere in ripresa dopo anni difficili e puntano con decisione un posto nei playoff; vedremo come andranno le cose nella diretta di Milano Olympiacos, ma intanto possiamo anche fare una breve valutazione e analisi di quelli che potrebbero essere i temi principali di questa partita di Eurolega.

DIRETTA MILANO OLYMPIACOS: RISULTATI E CONTESTO

Milano Olympiacos sarà un punto di svolta? Difficile dirlo con una regular season così lunga e che è arrivata ad un terzo del percorso, ma certamente in Eurolega si vive di momenti e inerzia, e l’Olimpia sa bene che dopo aver perso due volte consecutive – di cui una molto male – le avversarie sono pronte ad approfittarne, non solo dal punto di vista della classifica (dove Milano è terza) ma anche e soprattutto nelle sfide dirette. L’Olympiacos, che ha una vittoria in meno e arriva dal successo interno contro il Maccabi Tel Aviv, sa per esempio di trovarsi di fronte una squadra ferita e che ha perso qualche certezza, e giustamente approccerà il match del Mediolanum Forum in un certo modo.

Dal punto di vista generale, quella del Pireo è una realtà che nell’epoca recente in Eurolega ha anche dominato (ricordiamo i due titoli in serie e altre finali) ma che poi ha vissuto un periodo di ricostruzione e calo di risultati. Oggi si presenta senza il suo storico leader Vassilis Spanoulis che si è ritirato, ma la squadra affidata a Georgios Bartzokas ha in Kostas Sloukas, il veterano Georgios Printezis e altri elementi dei giocatori che sanno come si vincono partite importanti in Eurolega. Olimpia Milano favorita, almeno sulla carta, ma non sarà un match immediato da condurre in porto.



