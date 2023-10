DIRETTA/ Milano Olympiakos video streaming tv: 25 precedenti, dominio greco (basket oggi 17 ottobre 2023)

DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Milano Olympiakos, possiamo riepilogare la storia recente di questa affascinante partita, che dal 2000 ad oggi è stata disputata per ben 25 volte in Eurolega, con un bilancio in realtà nettamente favorevole ai greci, che infatti hanno ottenuto diciassette vittorie a fronte dei soli otto successi per l’Olimpia Milano. Nella scorsa stagione era stato decisivo il fattore campo: il 6 gennaio 2023 fu un’Epifania con amaro carbone per Milano, che perse 82-66 al Pireo.

Al ritorno ecco però il successo dell’Olimpia per 83-62 al Forum di Assago, una bellissima partita in data 3 marzo scorso. In generale, le vittorie in trasferta sono abbastanza rare negli ultimi anni: l’Olympiakos vinse in Italia con il punteggio di 72-93 il 26 novembre 2021, mentre in molti ricordano ancora il memorabile 75-99 con cui Milano espugnò il palazzetto ellenico il 19 ottobre 2018. Il fattore campo conta spesso in questa partita, dal momento che stasera si gioca ad Assago potrebbe essere una buona notizia per Milano… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Olympiakos sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà Sky Sport a fornire le grandi sfide di Eurolega. Di conseguenza gli abbonati potranno seguire Milano Olympiakos anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

MILANO OLYMPIAKOS: OLIMPIA PER RISALIRE!

Milano Olympiakos, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due alle ore 20.45, si gioca questa sera, martedì 17 ottobre 2023, per la terza giornata della stagione regolare di quella lunghissima avventura che si chiama Eurolega di basket, edizione 2023-2024. Partita di grande fascino, come naturalmente quasi tutte quelle della massima manifestazione europea di pallacanestro, è da segnalare inoltre che apre la prima settimana in cui l’Eurolega prevede quest’anno un doppio turno consecutivo.

La curiosità verso la diretta di Milano Olympiakos è tanta, anche perché settimana scorsa la EA7 Emporio Armani Milano ha visto rinviata per evidenti cause di forza maggiore la partita in programma contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, per cui siamo ancora fermi al debutto con sconfitta per 85-82 sul campo del Fenerbahce ai tempi supplementari, esito beffardo di una partita che ha comunque dato all’Olimpia Milano anche molte indicazioni positive. Adesso però sarebbe naturalmente prezioso agguantare la prima vittoria, quindi siamo molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Milano Olympiakos…

DIRETTA MILANO OLYMPIAKOS: IL CONTESTO

Verso la diretta di Milano Olympiakos, dobbiamo parlare di un inizio di stagione non così facile per l’Olimpia Milano, soprattutto in campionato. In Eurolega naturalmente una partita è troppo poco per esprimere giudizi su coach Ettore Messina e la sua squadra, che ad Istanbul hanno giocato bene anche se alla fine sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Anche l’Olympiakos naturalmente sarà un bel test, ma sappiamo che il cammino in Eurolega è lungo, fatto di inevitabili alti e bassi nel corso della stagione.

L’Olimpia Milano se lo ricorda fin troppo bene dalla passata stagione, quando già in autunno arrivò una devastante striscia di sconfitte consecutive che relegò a lungo i lombardi all’ultimo posto in classifica. In seguito ci furono anche momenti ben più felici, ma la EA7 Emporio Armani Milano non riuscì più a ricucire del tutto quello strappo e chiuse dodicesima, fuori dalla zona playoff. Insomma, già da adesso si costruisce la stagione, ritrovarsi di nuovo ad inseguire affannosamente non farebbe bene: quali risposte ci darà la diretta di Milano Olympiakos?

