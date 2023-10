DIRETTA FENERBAHCE MILANO/ Video streaming tv: che storia avvincente! (Eurolega, 6 ottobre 2023)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: I TESTA A TESTA

Sono davvero tanti i precedenti di Fenerbahçe Milano nell’Eurolega moderna: da quando esiste il girone unico queste due squadre sono state presenti e dunque in ogni stagione ci sono due sfide, cosa che ha fatto lievitare il conto dei match a ben 22. Il bilancio sorride al Fenerbahçe, che ha vinto in 22 occasioni; le trasferte in terra turca sono sempre state complicate per l’Olimpia che però, va detto, ha vinto le ultime tre e dunque si presenta qui con una buona serie aperta. Si va dal 71-79 del dicembre 2020 al 43-68, punteggio bassissimo ma +25 in favore di Milano, del novembre seguente; l’ultima affermazione esterna è invece arrivata a marzo, 75-82 il risultato finale con una prestazione da 26 punti e 9/13 al tiro di Shabazz Napier, arrivato in corsa e con il quale l’Olimpia aveva sperato di chiudere in maniera positiva la grande rincorsa ai playoff.

La curiosità sulla diretta di Fenerbahçe Milano è invece legata al fatto che, in termini generali, le ultime sei partite sono tutte terminate con una vittoria da parte della squadra in trasferta; l’ultimo successo interno è quello della squadra turca nel gennaio 2020, match che in quel caso si era chiuso con il risultato di 73-64. Prima di questo tris di successi a Istanbul, Milano non vinceva su questo parquet addirittura dal marzo 2014, 73-82 con 12 punti e 7 rimbalzi di Gani Lawal, 16 punti di David Moss e 13 di Alessandro Gentile. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fenerbahçe Milano sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ancora una volta dunque sarà questa emittente a fornire le grandi sfide di Eurolega, concentrandosi naturalmente sulle due rappresentanti italiani. Non farà eccezione questo match valido per la prima giornata, che gli abbonati potranno seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che su euroleaguebasketball.com/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

TRASFERTA TOSTISSIMA!

Fenerbahçe Milano, che sarà in diretta alle ore 19:45 (italiane) di venerdì 6 ottobre, si gioca presso la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul, e vale per la prima giornata di basket Eurolega 2023-2024. L’Olimpia apre il suo cammino internazionale con una trasferta complicatissima: sul campo di una big, che magari non è ancora pronta per andare a correre per il titolo ma che certamente sta rialzando la testa dopo un periodo complicato, reduce dai playoff amarissimi della passata stagione che invece, come ricordiamo, Milano non era riuscita ad agguantare.

La diretta di Fenerbahçe Milano rappresenta già la terza partita stagionale per l’Olimpia: prima la sconfitta contro la Virtus Bologna nella semifinale di Supercoppa, poi il successo in Serie A1 su Treviso. Una squadra ancora da rodare perché ci sono volti nuovi che si devono ancora pienamente inserire, dunque vedremo cosa succederà tra poco sul parquet di Istanbul ma una cosa è certa, iniziare con una vittoria in trasferta contro un’avversaria di questo tenore sarebbe un’ottima cosa per Milano, anche se siamo solo alla prima giornata.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Fenerbahçe Milano, sfida tostissima per Ettore Messina: come sappiamo il roster dell’Olimpia è cambiato molto in estate, non tanto per quanto riguarda il numero dei giocatori ma per come le cose sono state impostate. Si è scelto per esempio di affiancare a Shavon Shield un realizzatore come Nikola Mirotic: lo spagnolo è stato MVP di Eurolega con la maglia del Barcellona e ha trascinato i blaugrana a tre Final Four consecutive, anche se la finale disputata è stata solo una (persa) è chiaro che Mirotic abbia segnato questo grande periodo in Catalogna.

Adesso bisognerà verificare ancor più in profondità il fit con Shields, che al momento con la presenza del nuovo compagno di squadra sul parquet sembra aver tratto giovamento in termini di punti segnati; questa sera però l’avversario è un Fenerbahçe abituato a giocare a questi grandi livelli e allenato da un grande coach come Dimitris Itoudis, noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in una partita di Eurolega che è già un big match, ma del resto questa competizione è stata pensata perché sia così su ogni campo.











