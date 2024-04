DIRETTA MILANO PERUGIA/ Video streaming Rai: Simone Giannelli avvisa i suoi! (Volley, oggi 11 aprile 2024)

DIRETTA MILANO PERUGIA: L’AMMONIMENTO DI GIANNELLI

Siccome la diretta di Milano Perugia sarà un momento da dentro o fuori, come è normale che sia in gara-4 di una semifinale scudetto, suona molto significativo l’ammonimento di Simone Giannelli per i suoi compagni di squadra della Sir Susa Vim Perugia. Infatti, al termine della partita vinta domenica sera, il capitano della Nazionale campione del Mondo e miglior giocatore degli ultimi Mondiali era stato sintetico e chiarissimo nella propria analisi: “Gara 3 è già il passato, la archiviamo e pensiamo a gara 4 che sarà una partita tosta dove loro batteranno meglio rispetto a stasera (domenica, ndR)”, si legge infatti sul sito Internet ufficiale della società perugina.

DIRETTA/ Perugia Milano (risultato finale 3-1): i Block Devils vincono gara tre (oggi 7 aprile 2024)

Giannelli aveva aggiunto che il grande merito di Perugia nella terza partita era stata la capacità di “battagliare, lo stesso che dovremo fare giovedì (stasera, ndR) a Milano”. Il messaggio è forte e chiaro, la fonte è decisamente autorevole, Perugia quindi sembra avere le idee molto chiare, ma saprà metterle in pratica con efficacia nella partita di questa sera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Francesca Piccinini: “Molestie? Ho avuto storia simile a quelle di cui si parla oggi”/ “Non cerco un figlio”

COME VEDERE MILANO PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Spiegata l’importanza della posta in palio, appare evidente come seguire in diretta tv Milano Perugia sia stuzzicante per tifosi ed appassionati: da questo punto di vista le indicazioni sono quelle note, perché l’appuntamento sarà in chiaro per tutti sul canale Rai Sport HD oppure in diretta streaming video su sito o app di Rai Play, oltre che su VBTV, ma in questo caso tramite abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI MILANO PERUGIA

UMBRI IN FINALE O SI VA ALLA BELLA?

La diretta di oggi, giovedì 11 aprile 2024, tra Milano Perugia, alle ore 20.30, potrebbe essere l’appuntamento coi verdetti di Superlega: ciò accadrà qualora fosse la Sir Susa Vim Perugia ad uscire vincitrice dalla trasferta all’Allianz Cloud, cioè il Palalido di Milano, dal momento che gli ospiti umbri comandano la semifinale per due vittorie a una e naturalmente in caso di ulteriore successo Perugia chiuderebbe i conti contro una rivale che spesso la fa soffrire.

Diretta/ Monza Trento (risultato finale 1-3): Itas a un passo dalla finale! (gara-2, oggi 3 aprile 2024)

Ultima spiaggia quindi per i padroni di casa nella diretta di Milano Perugia: il cammino stagionale da parte dell’Allianz Milano sicuramente è già da considerare ottimo, ma adesso siamo al bivio per la storia. Portare i favoritissimi umbri a gara-5 sarebbe già una bella impresa e a quel punto lo spareggio vedrebbe tutta la pressione addosso ai rivali. Sono scenari però al momento ancora ipotetici, solo una vittoria stasera lascerebbe ancora in corsa i meneghini per il sogno tricolore del volley. Cosa succederà?

DIRETTA MILANO PERUGIA: IL BIVIO DI GARA-4

Abbiamo allora già capito che cosa ci attenderà stasera con la fondamentale diretta di Milano Perugia, gara-4 di una bella semifinale scudetto della quale adesso possiamo sinteticamente descrivere i capitoli precedenti. Pasqua aveva visto la vittoria casalinga per 3-1 di Perugia nella prima partita, successo tutto sommato mai in discussione anche se Milano era riuscita a vincere il terzo set allungando il confronto almeno di un ulteriore parziale. Discorso simile può essere fatto per l’altra sfida in terra umbra, cioè un nuovo 3-1 casalingo di Perugia in gara-3, con la differenza che Milano aveva vinto il primo set, ma poi i padroni di casa presero il sopravvento.

Verso la diretta di Milano Perugia potrebbe tuttavia essere più interessante analizzare quanto era successo otto giorni fa in gara-2, cioè nel precedente incrocio nel capoluogo lombardo. Fu una battaglia agonisticamente intensa e memorabile se vista con gli occhi di uno spettatore neutrale, con ben cinque set dei quali tre terminarono ai vantaggi e un capolavoro di tenacia (oltre che di tecnica) da parte di Milano, che sotto di due set a uno vinse per 27-25 il quarto e 20-18 il quinto: oggi sarà un’altra maratona di pallavolo?











© RIPRODUZIONE RISERVATA