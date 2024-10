DIRETTA MILANO ROMA: I TESTA A TESTA

Stiamo per vivere la diretta di Milano Roma, che rappresenterà soltanto la terza sfida tra le due società: il Vero Volley ha ottenuto bottino pieno vincendo tutte le partite, e ha ceduto appena due set che Roma ha vinto all’Allianz Cloud nella nona giornata di ritorno dello scorso campionato di Serie A1, quando le capitoline si sono trovate in vantaggio 1-0 e poi 2-1 ma hanno subito la rimonta da parte di Milano. Le altre due partite dunque sono terminate con un 3-0 in favore del Vero Volley, naturalmente abbiamo la sfida di andata in campionato ma anche, sempre su questo campo, i quarti di finale di Coppa Italia in mezzo alle due sfide di Serie A1.

DIRETTA/ Modena Perugia (risultato 0-1) streaming video Rai: 2^ set! (volley SuperLega, 12 ottobre 2024)

Qui il Vero Volley non aveva soltanto vinto, ma addirittura dominato: primo e terzo set si erano conclusi sul risultato di 25-16 e 25-15, nel secondo parziale addirittura Milano si era presa un 25-5 che aveva messo in risalto tutta la differenza tra queste due squadre. Roma come già detto arriva comunque da una bella stagione e ora punta alla conferma, certamente le distanze da colmare per arrivare alle big sono ampie ma si può puntare a riprendersi un posto nei playoff, magari con una classifica migliore rispetto all’ottavo posto dello scorso anno. Staremo a vedere quello che succederà intanto questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Conegliano Busto Arsizio (risultato finale 3-0): vittoria secca! (volley, oggi 6 ottobre 2024)

MILANO ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà Rai Sport HD a trasmettere la diretta Milano Roma in tv, la partita di Serie A1 che rappresenta l’anticipo della seconda giornata; il match sarà dunque visibile in chiaro per tutti al canale 58 del vostro telecomando, e di conseguenza potrete assistervi anche in diretta Milano Roma streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa applicazione. Come sempre poi ci sarà la possibilità di abbonarsi al portale Volleyballworld.net, anche in questo caso per una visione in mobilità utilizzando i vostri apparecchi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MILANO ROMA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA/ Milano Civitanova (risultato finale 3-0): vittoria netta per l'Allianz! (6 ottobre 2024)

SFIDA TRA DUE METROPOLI!

Con la diretta Milano Roma assisteremo a una bella partita che rientra nella seconda giornata del campionato di volley Serie A1 2024-2025: si gioca all’Allianz Cloud alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre, una sfida tra due metropoli che però nel mondo del volley sono separati da un rendimento parecchio diverso. Il Vero Volley Milano è ormai una corazzata, ma fino a questo momento non ha vinto a causa di un’avversaria che si chiama Conegliano: pronti via, dopo la delusione per la finale di Champions League è arrivata la sconfitta in Supercoppa, poi Milano ha battuto Pinerolo all’esordio in campionato ma sa che i conti veri si faranno alla fine, e che ancora una volta ci sarà di mezzo la Imoco (e non solo).

Roma è reduce da una stagione davvero positiva in cui ha centrato la qualificazione ai playoff; risultato forse insperato e che ha portato la squadra della capitale in pasto alla solita Conegliano, è finita con un doppio 0-3 ma se non altro questa formazione ha fatto passi avanti sul piano dell’esperienza, adesso chiaramente si punta a ripetersi e come prima partita è arrivato un bel successo sulla neopromossa Talmassons. Stasera nella diretta Milano Roma le cose rischiano ovviamente di essere molto diverse, ma staremo a vedere come andrà all’Allianz Cloud mentre proviamo a tracciare qualche altro aspetto di questa intrigante partita di Serie A1.

DIRETTA MILANO ROMA: VERO VOLLEY FAVORITA

È chiaro che la diretta Milano Roma penda in maniera netta verso il Vero Volley: la squadra di Stefano Lavarini come già detto rappresenta l’élite della pallavolo italiana e ha tutto per vincere a ripetizione, del resto lo ha dimostrato lo scorso anno quando ha raggiunto la finale di Champions League. Il problema, come già detto, è che il regno di Conegliano non è ancora terminato; rispetto a questo però noi dobbiamo aggiungere che certamente a Milano è mancato qualcosa, perché va bene l’avversario dominante ma ad un certo punto sono le rivali che devono trovare il modo di avere la meglio, ed evidentemente il Vero Volley non lo ha trovato.

Non solo: che ci fosse ancora qualcosa da sistemare si è visto anche nella semifinale playoff, perché la grande corsa in Champions League ha tolto energie preziose e così è arrivata l’eliminazione per mano di Scandicci; certo la Savino del Bene è una grande squadra in termini assoluti, ma appunto a Milano manca ancora quel passo ulteriore per entrare in campo con qualche punto di vantaggio anche contro le grandissime rivali. Ora questa diretta Milano Roma rappresenta “solo” la terza giornata di una Serie A1 che sarà lunga e si risolverà soltanto ai playoff, più che altro potremmo dire che le capitoline potrebbero raccogliere punti pesanti.