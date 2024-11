DIRETTA MILANO REAL MADRIDO (RISULTATO 47-40), BENE I LOMBARDI

Comincia la diretta del secondo quarto del match di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid. i primi 10 minuti hanno visto un ottimo momento degli italiani che ripartono da dove era finita e con un canestro di LeDay si portano a +10, sfida con Milano molto aggressiva e che non ha per nulla voglia di fermarsi. Timeout del Real Madrid dopo 3 minuti e mezzo e squadra in difficoltà.

Prova a reagire il Real ma Milano risponde con facilità colpo su colpo e sembra avere il match abbastanza in mano. Due punti del Real Madrid ma risponde Milano con una tripla di Dimitrijevic e Milano si porta sul 40 a 29 a pochi minuti dalla fine del secondo quarto. Due tiri liberi di Mirotic e lombardi a +12, Madrid risponde con due canestri da due consecutivi. Si va a fine primo tempo con Milano che perde qualcosa, 47 a 40 all’intervallo (Agg. Mario Tramo)

Come sempre la diretta tv di Milano Real Madrid sarà garantita dalla televisione satellitare, che attraverso i suoi canali garantisce settimanalmente l’appuntamento con l’Eurolega, coprendo integralmente le partite delle nostre squadre. Dovrete dunque essere abbonati al servizio e in questo caso potrete assistere al match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo poi l’opzione della piattaforma DAZN, ma anche in questo caso dovrete essere clienti del servizio.

Terminata la diretta del primo quarto del match valido per l’ottava giornata di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid. Sfida che soprattutto nei primi minuti vede poche marcature e tanto equilibrio. Partono subito bene gli ospiti che mettono subito una tripla con Abalde, risponde Milano con Bolmaro. Ottimo inizio di quest’ultimo che fa un paio di canestri importanti.

Tensione sicuramente per il grande ex Mirotic, primo fallo per lui dopo neanche 3 minuti di gioco. Match che si gioca punto a punto con Milano che realizza una tripla importante con Dimitrijevic e Madrid subito risponde con un canestro da due che porta il risultato sul 14 a 14. Break di 5 punti di Milano e intanto fa il suo ingresso in campo, debutto per Nico Mannion in maglia di Milano. Break dei padroni di casa in questa fase finale del primo quarto e il primo quarto termina 24 a 16 per Milano (Agg. Mario Tramo)

Comincia la diretta del match valido per l’ottava giornata di Eurolega tra l’Olimpia Milano e il Real Madrid, una sfida sempre storica sul panorama cestistico (e non solo) e che vede al momento due squadre abbastanza in difficoltà. Entrambe infatti hanno un record negativo finora e cercano quindi il riscatto. Comincia intanto il primo quarto del match!

Tanti infortuni nella squadra di Ettore Messina che deve fare i conti con un problema legato ai centri. Quella odierna vede pure la serata dell’ex stella Nba Nico Mannion, arrivato in queste ore da Varese. Ecco i due quintetti con Milano che parte con Dimitrijevic, Bolmaro, Leday, Ricci e il grande ex Nikola Mirotic. Madrid risponde con Abalde, Deck, Tavares, Llull e Ndiaye (Agg. Mario Tramo)

Siamo arrivati alla palla a due di Milano Real Madrid, dunque abbiamo qualche minuto per dire che nei giorni scorsi l’Olimpia ha firmato il suo nuovo arrivo, che è Nico Mannion. Il playmaker si è trasferito da Varese: aveva iniziato la stagione superando i 30 punti di media in campionato, ma dopo tre giornate – tutte perse – è arrivata la parola fine sulla sua avventura alla Openjobmetis, che ha riconsegnato un Mannion versione pre-Olimpico 2021 e gli ha fatto vincere il premio di miglior italiano dell’ultima Serie A1. Adesso vedremo come si comporterà a Milano: va detto che i precedenti in questo senso non sono molto incoraggianti.

Mannion infatti ha faticato in un’altra big come la Virtus Bologna, trovando poco minutaggio sotto la guida di Sergio Scariolo; le cose non sono troppo migliorate nemmeno al Baskonia, che il nostro playmaker aveva raggiunto nella speranza di ritagliarsi un ruolo da protagonista in Eurolega. Ci riprova con l’Olimpia, Ettore Messina dovrà essere bravo a inserirlo nelle rotazioni e in tal senso va detto che, con la squadra in difficoltà, cambiare gli equilibri potrebbe anche essere più semplice. Intanto però mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci racconterà il parquet dell’Unipol Forum: la diretta Milano Real Madrid prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Naturalmente sappiamo bene che la diretta Milano Real Madrid è una delle grandi classiche di Eurolega, una partita che solo dal 2000, ovvero il periodo che viene oggi conteggiato per i dati ufficiali, ha vissuto di 24 incroci. Purtroppo dobbiamo dire che il piatto sia davvero desolante per l’Olimpia: Milano ha saputo battere il Real Madrid in appena 4 occasioni, dunque andando incontro a 20 sconfitte. La vittoria più recente tuttavia è datata febbraio 2024, dunque nell’ultimo match disputato: eravamo proprio al Mediolanum Forum ed era finita 81-76, grande prova da parte di Nikola Mirotic e Shavon Shields, quest’ultimo aveva chiuso con 27 punti.

Purtroppo si era trattato di un successo che non era servito per prendersi il play in; in precedenza c’erano state cinque vittorie consecutive da parte del Real Madrid, che si è imposto in Lombardia nel novembre 2022 per 77-83, ai 21 punti con 5/9 dall’arco di Kevin Pangos (una delle rare serate positive con la maglia dell’Olimpia) aveva risposto uno stellare Dzanan Musa da 25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist tirando 9/12, di cui 5/8 dal perimetro. Diciamo allora che la diretta Milano Real Madrid raramente ha detto bene all’Olimpia, stasera però speriamo di raccontare un’altra storia e lo scopriremo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

Con la diretta Milano Real Madrid ci lanciamo in una grande partita che, alle ore 20:30 di giovedì 7 novembre, si gioca all’Unipol Forum per l’ottava giornata di basket Eurolega 2024-2025: l’Olimpia per una volta ci arriva bene, almeno se consideriamo i risultati di questa competizione, perché settimana scorsa è arrivata la vittoria contro la Virtus Bologna che ha fermato l’emorragia di quattro sconfitte consecutive, certo la situazione resta critica con due successi e cinque ko e aver vinto il derby potrebbe rimanere un fuoco di paglia, ma adesso arriva questo match per provare a prendersi due punti che sarebbero molto pesanti.

Dicevamo di una Milano che ha ritrovato la vittoria in Eurolega, ma in campionato è crollata: clamoroso il -34 incassato a Trento, la Dolomiti Energia sta volando ed è ancora imbattuta ma certamente il ko rimane davvero deludente per le proporzioni, è chiaro che l’Olimpia sia una squadra che ha ancora qualche problema che deve cercare di risolvere e, ci ripetiamo, la diretta Milano Real Madrid se anche non sistemerà tutto potrebbe comunque mettere una bella pezza anche come fiducia. Aspettiamo dunque che si giochi, e intanto continuiamo a parlare di questa intrigante partita dell’Unipol Forum.

La diretta Milano Real Madrid o almeno il modo in cui ci si arriva è sorprendente per un altro dato: quello relativo al passo dei Blancos in Eurolega. Siamo abituati a vedere un Real Madrid dominante fin dalle prime giornate di regular season, già proiettato verso la Final Four che in epoca recente non è mai mancata, e poi non è raro che questa squadra vinca il titolo; ebbene, oggi dopo sette turni il Real Madrid ha un bilancio negativo avendo vinto tre partite con quattro sconfitte. Certo siamo solo all’inizio del percorso, ma attenzione: l’Eurolega ci insegna che recuperare il terreno perduto potrebbe non essere così semplice.

Anche i Blancos poi possono sempre incappare in una stagione meno brillante delle altre; attualmente sembra davvero difficile pensare che possano rimanere fuori dai playoff, ma poi potrebbero avere un accoppiamento poco semplice e magari anche senza godere del fattore campo. Di sicuro di queste difficoltà iniziali dovrà approfittare l’Olimpia, è questo un altro tema di interesse nella diretta Milano Real Madrid perché davvero battere la squadra spagnola potrebbe aiutare Ettore Messina, che naturalmente è un ex questa sera, a riprendere la marcia e consegnare un altro scenario ai suoi. Non resta che aspettare il verdetto del campo tra qualche ora…