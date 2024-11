VIDEO MILANO VIRTUS BOLOGNA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Unipol Forum di Assago l’Olimpia Milano vince il derby europeo contro la Virtus Bologna per 99 a 90 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo l’Olimpia comincia la partita in maniera agonisticamente aggressiva e, facendo valere il fattore campo, prova subito a prendere in mano le redini del match costringendo la Virtus a sbagliare parecchio sotto canestro ed a doverla inseguire sin dalle fasi iniziali della contesa.

I minuti passano e gli ospiti sembrano in grado di correggere qualche disattenzione di troppo commessa in avvio oltre ad aggiustare la mira ma questi accorgimenti non sembrano scalfire particolarmente i giocatori di casa, che rispondono colpo su colpo ed aumentano anzi il distacco di ulteriori due punti. Nel secondo tempo gli emiliani che si ripresentano sul parquet del Forum sembrano quasi una squadra diversa rispetto a quella ammirata nel corso della prima frazione e questo rinnovato atteggiamento porta loro i frutti sperati dato che si impongono con un imperioso parziale di 32 a 22 che consente agli uomini di coach Banchi di ribaltare la situazione e passare in vantaggio prima dell’inizio dell’ultimo quarto.

Nel finale le Scarpette Rosse si trasformano a loro volta ed annullano i dieci minuti di gioco precedenti con un perentorio 33 a 23 che annichilisce le Vu Nere. La vittoria conquistata all’interno delle mua amiche in questa settima giornata del torneo continentale permette al di portare il proprio record sul 2-5 mentre la sconfitta costa l’1-6 alla Virtus Bologna che, insieme con l’Alba Berlino, resta quindi attardata in fondo alla classifica dell’Eurolega 2024/2025.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Milano abbia costruito questa vittoria dominando a rimbalzo, 40 a 24 in totale dei quali 15 a 3 in attacco e 25 a 21 in difesa, e perdendo meno palle, 13 a 14 nonostante l’8 a 7 nelle rubate favorevole a Bologna. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero ventuno Tornike Shengelia con i 25 punti messi a segno per la Virtus. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata l’Olimpia a causa del 24 a 23 nel computo dei falli personali.

OLIMPIA MILANO – Bolmaro, Brooks, Mirotic, Nebo, Ricci. Panchina: Bortolani, Caruso, Causeur, Dimitrijevic, Flaccadori, LeDay, Tonut. Coach: Fioretti.

VIRTUS BOLOGNA – Clyburn, Cordinier, Mouhamet, Shengelia, Tucker. Panchina: Akele, Belinelli, Grazulis, Morgan, Polonara, Visconti, Zizic. Coach: Banchi.

VIDEO MILANO VIRTUS BOLOGNA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS