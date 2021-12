Diretta Milano Real Madrid/ Streaming video tv: blancos in casa Olimpia! (Eurolega)

DIRETTA MILANO REAL MADRID: BIG MATCH PER L’OLIMPIA!

Milano Real Madrid sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Elias Koromilas e Tomasz Trawicki: appuntamento alle ore 20:30 di giovedì 16 dicembre per la 16^ giornata di basket Eurolega 2021-2022. Il secondo impegno settimanale è un big match per l’Olimpia, che ospita la seconda in classifica: dopo aver schiantato il Panathinaikos, Milano è ancora al Mediolanum Forum e va a caccia della terza vittoria consecutiva, che le permetterebbe anche di avvicinare la piazza d’onore in una graduatoria che ha anche guidato, prima di entrare in una spirale negativa che ora potrebbe essere superata.

Il Real Madrid naturalmente fa paura: nonostante abbia perso giocatori di enorme talento nel corso degli ultimi anni, ha saputo rimanere sulla breccia e infatti soltanto il Barcellona gli è davanti. Nell’ultimo turno ha battuto nettamente l’Alba Berlino; ad ogni modo la diretta di Milano Real Madrid resta uno spettacolo a prescindere da classifica e contesto del momento, dunque mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo provare a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Milano Real Madrid sarà disponibile sulla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Arena (numero 204 del decoder), da quest’anno l’Eurolega è tornata su Sky Sport e quindi tutti gli abbonati potranno seguire questa partita, avendo la consueta alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare liberamente, tramite il sito ufficiale www.euroleague.net, le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Real Madrid arriva in un momento favorevole per l’Olimpia, che dopo le quattro sconfitte consecutive ha rialzato la testa: prima è arrivato il successo sul parquet del Monaco, nonostante un quarto periodo nel quale la squadra ha rischiato di farsi recuperare l’ampio vantaggio, e poi il dominio contro il Panathinaikos lontano parente dello squadrone di un tempo. Adesso dunque l’Olimpia Milano è tornata al terzo posto in classifica.

Sono tre le partite di margine rispetto al Barcellona capolista e due quelle che la separano dallo stesso Real Madrid, ma i calcoli sul posizionamento finale sono ancora prematuri visto che questo match si gioca per la penultima giornata di andata. Ad ogni modo, vincere sarebbe un ottimo viatico dal punto di vista psicologico: ricordiamo che in questa Eurolega Milano ha già battuto Cska Mosca e Barcellona, dunque prendersi due punti contro un’altra corazzata renderebbe ancor più credibile il passo di un’Olimpia il cui obiettivo dichiarato è quello di tornare alla Final Four, e magari stavolta giocare la finale.

