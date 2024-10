DIRETTA MILANO ZALGIRIS: AL FORUM ARRIVANO I LITUANI

Ritmi già altissimi in Eurolega, la diretta Milano Zalgiris ci proporrà la palla a due alle ore 20.30 di stasera, giovedì 17 ottobre 2024, naturalmente presso l’Unipol Forum di Assago, dove l’Olimpia ospita uno degli appuntamenti più classici per il basket europeo, quello contro i lituani dello Zalgiris Kaunas. Martedì sera eravamo (almeno virtualmente) al Pireo, dove la EA7 Emporio Armani Milano ha giocato contro i padroni di casa dell’Olympiakos rimediando una pesante sconfitta, adesso invece ecco la spinta dei tifosi del Forum per cercare la vittoria casalinga nella diretta Milano Zalgiris.

Video Virtus Bologna Zalgiris (68-71)/ sintesi e highlights: 3^ sconfitta emiliana (Eurolega 15 ottobre 2024)

Giocare due partite in 48 ore non è facile, ma in Eurolega ci si abitua anche a questo e d’altronde è una inevitabile conseguenza del fatto che tra la Coppa e il campionato nazionale ci sono da disputare 64 partite di stagione regolare. Nel basket le difficoltà sono minori rispetto ad esempio al calcio quando si tratta di giocare più partite a distanza ravvicinata, ma sicuramente resta un compito complicato, anche perché bisogna considerare che non ci sono solo le partite. Nel pacchetto bisogna aggiungere i viaggi e la riduzione degli allenamenti: da questo punto ci sono buone notizie per i lituani, che martedì hanno giocato e vinto sul campo della Virtus Bologna e di conseguenza completeranno il loro “mini tour” italiano con la diretta Milano Zalgiris…

Video Olympiakos Milano (89-68)/ sintesi e highlights: l'Olimpia perde ancora! (Eurolega 15 ottobre 2024)

MILANO ZALGIRIS IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Naturalmente per i tifosi dell’Olimpia la cosa migliore sarebbe essere presenti al Forum, in alternativa per la diretta tv Milano Zalgiris ricordiamo che l’appuntamento sarà in esclusiva sui canali della televisione satellitare, perché Sky Sport trasmette tutte le partite delle italiane in Eurolega (e anche altre). Anche il servizio di diretta Milano Zalgiris in streaming video fornito dall’applicazione Sky Go oppure da Now Tv sarà quindi offerto solo agli abbonati. Per tutti gli altri, il sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/euroleague offrirà il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Zalgiris (risultato finale 68-71): un'altra sconfitta! (Eurolega, 15 ottobre 2024)

DIRETTA MILANO ZALGIRIS: IL CONFRONTO FRA I DUE CLUB

Verso la diretta Milano Zalgiris, possiamo mettere a confronto due società che hanno diverse similitudini. Naturalmente c’è il blasone di due club che hanno scritto la storia del basket europeo; in aggiunta, possiamo notare che l’Olimpia è punto di riferimento del basket italiano e lo Zalgiris lo è ancora di più in Lituania, dove il basket è lo sport nazionale e si fanno veri e propri “miracoli” se si pensa che parliamo senza dubbio dello Stato più piccolo con diritto ad avere una rappresentante in Eurolega.

Entrambe le squadre trovano invece qualche difficoltà in più ad essere competitive in campo internazionale ai massimi livelli. Ad esempio, nella scorsa stagione l’Olimpia Milano chiuse l’Eurolega al dodicesimo posto e lo Zalgiris Kaunas fu quattordicesimo, dunque nulla da fare per proseguire l’avventura anche nella fase ad eliminazione diretta, per la quale si doveva essere come minimo decimi per accedere almeno ai play-in. Insomma, gli obiettivi dovrebbero essere gli stessi e sicuramente ciò contribuirà a rendere ancora più affascinante la diretta Milano Zalgiris…