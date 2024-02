DIRETTA MILANO REAL MADRID/ Video streaming tv: parla Ettore Messina (Eurolega, oggi 8 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO REAL MADRID: PARLA ETTORE MESSINA

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Milano Real Madrid, ma adesso facciamo un breve passo indietro alla partita di settimana scorsa per l’Olimpia sul campo dell’Anadolu Efes Istanbul, una sconfitta caratterizzata da un terzo quarto da incubo, che ha vanificato una prestazione che era stata molto buona nel primo tempo e che tornò ad esserlo anche negli ultimi dieci minuti, ma vanamente. Così coach Ettore Messina aveva commentato la partita di Istanbul nella classica conferenza stampa conclusiva: “Complimenti all’Efes perché alla fine ha vinto la partita, ma è veramente frustrante aver giocato tre quarti molto buoni e aver perso la partita per un quarto terribile. E’ difficile spiegare quanto è successo, perché sta succedendo da tutto l’anno, Abbiamo perso tantissime opportunità e continuiamo a farlo”.

Questo è un nodo da provare a risolvere, per riuscire a giocarsi i tanti obiettivi che l’Olimpia Milano ha ancora in questa stagione, coach Messina aveva concluso così: “Se siamo fragili, continueremo a parlare, parlare, parlare e magari riusciremo a risolvere il problema. Per usare un modo di dire inglese, è chiaro che stiamo parlando dell’elefante nella stanza”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Real Madrid sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Milano Real Madrid (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

UNA CLASSICA LEGGENDARIA

Milano Real Madrid, in diretta naturalmente dal Forum di Assago, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 8 febbraio 2024, per la ventiseiesima giornata della Eurolega di basket, che precede una pausa di ben due settimane per la stagione regolare della massima competizione europea, sempre più vicina al momento dei verdetti – fatto che rischia di essere una minaccia per quanto riguarda l’Olimpia. La diretta di Milano Real Madrid costituirà certamente un appuntamento di enorme fascino, considerato l’immenso blasone di entrambe le formazioni, ma per la EA7 Emporio Armani Milano sarà anche un esame durissimo sulla strada tutta in salita verso il difficile obiettivo della qualificazione.

I numeri sono eloquenti: l’Olimpia Milano finora ha raccolto solamente dieci vittorie a fronte di quindici sconfitte, mentre il Real Madrid è l’indiscussa capolista della classifica, con addirittura ventidue vittorie e appena tre sconfitte nelle venticinque partite già andate in archivio in questa edizione della Eurolega. Per Milano la distanza dalla zona play-in è di ben tre vittorie, quindi da questo momento in poi servirebbe praticamente la perfezione per sperare ancora: battere la capolista potrebbe essere il modo ideale per rilanciare le speranze, che cosa ci dirà la diretta di Milano Real Madrid?

DIRETTA MILANO REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Real Madrid, abbiamo già capito che il cammino dell’Olimpia nelle precedenti venticinque giornate di Eurolega purtroppo non è stato molto soddisfacente. In particolare, la partenza era subito stata tutta in salita, con una sola vittoria nelle prime sei giornate; in seguito, il meraviglioso +31 rifilato al Valencia ad inizio novembre ha segnato l’inizio di un periodo più favorevole, ma senza una striscia di successi che permettesse una risalita possente in classifica, motivo per il quale la situazione dell’Olimpia Milano ha sempre continuato ad essere critica.

Non sono mancate soddisfazioni anche di altissimo livello, ultima delle quali la vittoria contro il Barcellona di un paio di settimane fa al Forum, che sarebbe naturalmente fantastico bissare stasera contro l’altra grande di Spagna, ma il doppio turno di settimana scorsa purtroppo ha portato due sconfitte contro il Panathinaikos il 31 gennaio e poi venerdì scorso sul campo dell’Anadolu Efes Istanbul, al termine di una partita segnata dal devastante parziale di 30-7 per i turchi nel terzo quarto. Adesso però bisogna cercare un’impresa che avrebbe valore enorme sotto ogni punto di vista: motivo in più per rendere davvero intensa la diretta di Milano Real Madrid…











