DIRETTA ANADOLU EFES MILANO/ Video streaming tv: Olimpia sotto nei precedenti (Eurolega oggi 2 febbraio 2024)

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: I TESTA A TESTA

La diretta di Anadolu Efes Milano è una delle partite con la storia più ampia nell’Eurolega moderna: addirittura dal 2005 a oggi le due squadre si sono affrontate in 39 occasioni, con un bilancio che sorride ai turchi forti di 25 vittorie (di conseguenza sono 14 le affermazioni dell’Olimpia). Dicevamo di un incrocio che per lungo tempo è stato un tabù per Milano: le prime sette partite le ha vinte l’Anadolu Efes e la prima vittoria dell’Olimpia è quella del dicembre 2010, un 84-70 in una regular season che chiaramente era ancora diversa rispetto a quella di oggi. Il vento è poi cambiato, ma non a Istanbul: prima di violare la Sinan Erdem Sports Hall Milano ha perso 14 volte consecutive su questo parquet.

Tra queste sconfitte, anche una clamorosa nel gennaio 2014 quando Zoran Planinic realizzò un buzzer beater da canestro a canestro; finalmente, nel dicembre 2020, Milano è riuscita a violare la Istanbul dell’Anadolu Efes imponendosi per 69-72; da quel momento il vento è cambiato perché contiamo sei vittorie dell’Olimpia contro cinque dell’Efes, ma purtroppo tre di questi successi turchi sono arrivati nella serie playoff del 2022, già citata. Va anche ricordato che lo scorso 16 novembre la partita del Mediolanum Forum è stata vinta da Milano in maniera anche abbastanza netta, un 92-76 con 18 punti di Shavon Shields, 15 di Devon Hall, 14 di Nikola Mirotic e 13 con 10 rimbalzi di Nicolò Melli. (agg. di Claudio Franceschini)

ANADOLU EFES MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Anadolu Efes Milano sarà trasmessa dai canali della televisione satellitare: Sky Sport fornisce tutte le partite di Eurolega delle due italiane e non fa eccezione questa, che come di consueto potrà essere seguita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordando che le partite di Eurolega di cui sopra sono anche sulla piattaforma DAZN, sempre per gli abbonati, possiamo aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, www.euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

L’OLIMPIA RISCHIA!

Anadolu Efes Milano, che è in diretta dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, si gioca alle ore 18:30 italiane di venerdì 2 febbraio: nella 25^ giornata di basket Eurolega 2023-2024 abbiamo la seconda trasferta settimanale per l’Olimpia che, dopo aver fatto visita al Panathinaikos, va in Turchia per un’altra partita complessa e da vincere, per continuare a inseguire quel play in che non è troppo lontano ma che resta da raggiungere. È una Milano che dopo una crisi di risultati sembra essere ripartita; domenica ha anche ritrovato Nikola Mirotic, e questa può essere una chiave per un finale di regular season ad alto livello, per andare a prendersi l’obiettivo.

L’Anadolu Efes al momento è ancora lontano parente dello squadrone che ha vinto due volte in fila l’Eurolega; già l’anno scorso non aveva giocato i playoff, poi ha salutato coach Ergin Ataman ed è partito male, ha dato segnali di ripresa e certamente può ambire allo spareggio, ma deve salire di colpi e deve cominciare a farlo subito, soprattutto sfruttando le partite casalinghe. Aspettando allora di scoprire cosa succederà nella diretta di Anadolu Efes Milano, proviamo ad analizzare in maniera più approfondita i temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata alla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul.

DIRETTA ANADOLU EFES MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Anadolu Efes Milano ci consegna una partita che per parecchio tempo è stata stregata per l’Olimpia: il parquet della Sinan Erdem Sports Hall è stato stregato per parecchi anni per Milano, che alla fine è riuscita a spezzare il lt tabù ma due anni fa ha subito dalla squadra di Istanbul una cocente eliminazione al playoff di Eurolega, perdendo il fattore campo in una sanguinosa gara-1 che purtroppo ha poi fatto la differenza nella serie. Oggi i rapporti di forza non si sono invertiti ma c’è sicuramente maggiore equilibrio; come detto i turchi stanno soffrendo, hanno ancora un bilancio negativo e sono sempre a caccia di certezze che tardano ad arrivare.

È sicuramente anche il quadro con cui Milano si presenta a questa partita, perché a oggi la squadra di Ettore Messina sarebbe fuori anche dal play in; tuttavia è giusto dire che, rispetto a un inizio di Eurolega davvero negativo, l’Olimpia ha saputo ritrovarsi anche grazie al ritorno in corsa di Shabazz Napier, questa volta il suo arrivo potrebbe essere stato tempestivo ma, allo stesso modo, Milano deve ancora sistemare qualche difetto strutturale che è figlio di scelte che sono state operate in estate. Ad ogni modo, battere l’Anadolu Efes in trasferta avvicinerebbe la possibilità di centrare il play in, e quindi staremo a vedere come andrà tra qualche ora.











