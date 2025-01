DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: SFIDA AI PIANI ALTI!

Presentando la diretta Milano Reggio Emilia parliamo di una partita che si gioca alle ore 17:00 di domenica 12 gennaio e rientra nella 15^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: si affrontano due squadre da playoff che fanno tornare alla mente una finale scudetto in realtà vecchia di nove anni, che hanno poi avuto percorsi diversi ma che ora si ritrovano nella stessa posizione di classifica, il che è un po’ una sorpresa se consideriamo che l’Olimpia, che pure viene dalla larghissima vittoria di Pistoia, dovrebbe giocarsi il primato e in realtà lo sta anche facendo, ma è attardata perché solo da poco si è davvero messa a correre.

Reggio Emilia invece, possiamo dirlo, sta navigando secondo le aspettative: l’anno scorso la Unahotels era stata sorprendente e nel corso di questa stagione si sta confermando, punta nuovamente la post season ma è in una fase davvero difficile del calendario e, dopo aver perso in casa contro la Virtus Bologna, c’è il rischio concreto di andare incontro alla terza sconfitta consecutiva. La Final Eight di Coppa Italia è stata comunque centrata da entrambi, adesso staremo a vedere chi ci arriverà con la testa di serie più alta in una sorta di spareggio per il seeding: la diretta Milano Reggio Emilia ci farà compagnia ormai tra poche ore…

MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Non è prevista in tv una diretta Milano Reggio Emilia vera e propria che andrà in onda su DAZN. Chi non non andrà al Forum e non ha a disposizione una televisione può seguire questa importante sfida anche in diretta streaming video.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RENDIMENTI IDENTICI

Sarà davvero interessante assistere alla diretta Milano Reggio Emilia, una partita che come già detto mette in palio la quinta testa di serie nel tabellone di Coppa Italia: al netto di questo le due squadre hanno fin qui disputato lo stesso campionato, come già detto però si tratta di un ottimo dato per la Unahotels ma meno per l’Olimpia, che lungo la strada ha lasciato qualche punto di troppo soprattutto nella prima parte del girone di andata, un calo sew vogliamo strutturale vista la necessità di rimontare in Eurolega ma che forse apre qualche domanda sul roster, detto che da qualche tempo Milano sembra essere tornata a correre.

Lo ha sempre fatto Reggio Emilia, che però appunto si trova in un momento particolare: la Unahotels ha perso consecutivamente contro Trapani e Virtus Bologna, big match cui adesso segue questo che potrebbe portare a un ulteriore calo. Questo toglie poco alla Serie A1 che gli emiliani hanno disputato sino a questo momento, ma Dimitris Priftis sa bene che tornare a giocare i playoff è tutt’altro che scontato perché la concorrenza non manca: in ogni caso sarebbe davvero un bel colpo e allora una vittoria all’Unipol Forum contro l’Olimpia può rappresentare una nuova ripartenza per una squadra già ampiamente sopra il par.