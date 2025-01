DIRETTA PISTOIA MILANO: OLIMPIA PER LA COPPA ITALIA!

Grande attesa per la diretta Pistoia Milano, che ci fa compagnia dalle ore 17:00 di domenica 5 gennaio: siamo al PalaCarrara per la 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, e questa partita sancirà anche l’esordio di un altro allenatore sulla panchina della Estra. Una settimana fa a guidare la squadra a Brescia c’era Tommaso Della Rosa, già coach ad interim dopo l’esonero di Dante Calabria; come noto a Santo Stefano era saltato Zare Markowski e ora inizia il regno di Gasper Okorn, al tecnico sloveno è affidato il compito di far rinascere una Pistoia che nel frattempo continua a perdere e rischia seriamente la retrocessione.

Milano invece punta la Coppa Italia, e l’ultima giornata è stata favorevole: vincendo la sfida diretta a Treviso l’Olimpia è tornata tra le prime otto della classifica, oggi affronta un match sulla carta abbordabile e può dunque blindare la sua partecipazione alla Finale Eight, poi nel girone di ritorno dovrà andare a caccia delle prime posizioni in regular season in una stagione che, tra alti e bassi, sembra potersi rimettere in carreggiata. Aspettiamo dunque che arrivi il momento della diretta Pistoia Milano, intanto addentriamoci ancor più nei meandri della partita di Serie A1.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PISTOIA MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere in tv alla diretta Pistoia Milano avrete a disposizione una sola opzione: quella di DAZN. Per la visione dovrete attivare il vostro account su dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone per la diretta Pistoia Milano in streaming video.

DIRETTA PISTOIA MILANO: TEST DURISSIMO PER LA ESTRA

Con la diretta Pistoia Milano vedremo se sarà il nuovo allenatore Okorn a spezzare la serie negativa della Estra, arrivata a sette partite: con Dante Calabria la squadra era in linea di galleggiamento al 50% di successi, ma la proprietà aveva altre idee e così il suo esonero ha portato una sorta di confusione in seno a Pistoia, certamente il principale problema è quello e adesso Okorn diventa l’ennesimo allenatore che dovrà provare a salvare la Estra, non ci è riuscito Markowski che nonostante la sua esperienza non ha saputo risollevare le sorti della squadra, e ha pagato per colpe che in larga parte non si possono imputare a lui.

Continua a risalire la corrente Milano, che certamente ci aspettavamo in una posizione più alta in classifica ma che, forse, è ben contenta di essere arretrata ma con un’Eurolega ancora tutta da costruire e che sta avendo un saldo positivo. L’Olimpia è una squadra che va valutata quando si gioca davvero per i titoli, per il momento a Ettore Messina basta andare in Coppa Italia – e anche in quel caso Milano sarebbe favorita – e giornata dopo giornata guadagnare posizioni in regular season, poi appunto ci sarà tutto il tempo per tornare a essere la corazzata dell’epoca recente che ha messo in bacheca gli ultimi tre scudetti, il roster a disposizione può agilmente fare poker.