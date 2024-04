DIRETTA/ Milano Trento (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (basket A1, 7 aprile 2024)

DIRETTA MILANO TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente ci siamo, pronti a vivere la diretta di Milano Trento. Entrambe le squadre sono state impegnate in Europa come ormai da parecchi anni a questa parte, possiamo anche ricordare un incrocio in Eurocup con il passaggio del turno da parte della Dolomiti Energia, era il 2016 e Euroleague prevedeva ancora le retrocessioni dall’Eurolega. Così l’Olimpia era andata a giocare in questa competizione; oggi invece Milano è impegnata al piano di sopra e sta per chiudere una regular season deludente perché si puntava ai playoff mentre la realtà del campo ha detto ben altro, nonostante sia comunque arrivata qualche vittoria di prestigio.

Per Trento invece ancora una volta c’è stata l’eliminazione al girone di Eurocup: un gran peccato perché, dopo due stagioni pessime, l’Aquila aveva finalmente trovato ritmo ma poi ha chiuso in calando, rimanendo fuori dagli ottavi di finale anche in virtù di una formula rinnovata e che concedeva meno margini di errore. Adesso le due squadre sono concentrate sul campionato, potrebbero tornare a sfidarsi nei playoff ma per il momento staremo a vedere quello che succederà oggi al Mediolanum Forum: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet perché è arrivato il momento che stavamo aspettando, la palla a due di Milano Trento sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento non andrà in chiaro, in diretta sulla Rai, ma gli appassionati del basket potranno comunque seguire questa importante sfida attraverso DAZN che permetterà di seguire in diretta streaming video tutte le partite della Serie A1. Sarà sufficiente sottoscrivere un abbonamento per poter così accedere al pacchetto completo. Si può consultare il sito ufficiale della Lega per trovare le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO TRENTO: LA FINALE

Ovviamente, come abbiamo già ricordato, la diretta di Milano Trento riporta alla mente anche la finale scudetto che queste due squadre hanno giocato nella stagione 2017-2018. In sei anni è cambiato tutto: l’OIimpia aveva in panchina Simone Pianigiani che aveva preso il posto di Jasmin Repesa, la Dolomiti Energia invece era ancora affidata a Maurizio Buscaglia e già nella stagione precedente aveva raggiunto la finale, proprio dopo un incredibile 4-1 su Milano in semifinale. Shavon Shields era un giocatore di Trento, il principale terminale offensivo dell’Olimpia era invece Andrew Goudelock che però era stato decisivo anche in difesa, con una grande stoppata per vincere gara-5.

La serie era finita in sei partite: l’Olimpia dunque si era presa lo scudetto con un 4-2, all’Aquila non era rimasto che piangere a due passi dal traguardo per il secondo anno consecutivo, anche se aveva dato battaglia in lungo e in largo e messo in mostra ottimi giocatori tra cui appunto Shields, che poi di lì a poco sarebbe andato a vestire la canotta dell’Olimpia che indossa ancora oggi. In questo momento è difficile immaginare che la diretta di Milano Trento possa nuovamente rappresentare una finale scudetto ma chissà, staremo a vedere quello che succederà nel corso della stagione… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO TRENTO: CLASSICA CON OBIETTIVI DIVERSI!

Milano Trento sarà in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 19:00 di domenica 7 aprile: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. È una grande classica, che è stata una finale scudetto e non solo, in questo momento le due squadre hanno obiettivi simili ma comunque diversi: la Dolomiti Energia, grazie alla vittoria contro Scafati, è tornata di prepotenza in zona playoff e vuole conservare la sua qualificazione alla post season dopo aver penato non poco nel periodo recente.

Milano invece ha sbancato Reggio Emilia, e in questo modo si è portata a soli due punti dal primo posto in classifica: vincere la regular season permetterebbe all’Olimpia di avere il fattore campo a favore in un’eventuale finale scudetto con la Virtus Bologna, cosa che potrebbe fare tutta la differenza del mondo anche se in passato questo non era stato un dato determinante. Adesso aspettiamo che la diretta di Milano Trento prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando sempre più alla diretta di Milano Trento, una partita davvero intrigante: da una parte infatti abbiamo una Dolomiti Energia che nel girone di ritorno ha faticato parecchio a tenere il ritmo e ad un certo punto sembrava addirittura potesse rischiare di ritrovarsi coinvolta nella corsa per retrocedere, prima di ridare fiato alle trombe, tornare a giocare secondo il valore del suo roster e rimettere il naso nelle prime otto della classifica, sapendo però che adesso conservare questa posizione sarà tutt’altro che scontato.

Dall’altra parte abbiamo Milano, una corazzata fatta e finita: in Eurolega le cose non stanno andando come previsto o comunque come la società avrebbe sperato, in campionato ci sono stati momenti complicati e in generale l’Olimpia, pur avendone tutte le possibilità, non ha mai dato quella sensazione di indistruttibilità che aveva invece palesato in alcune stagioni del passato. Ettore Messina sa molti bene che arrivare a vincere lo scudetto sarà molto complicato perché la concorrenza ha saputo fare qualche passo avanti, intanto vedremo se Milano completerà il primo step che è appunto quello di vincere la regular season.











