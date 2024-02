DIRETTA MILANO TRENTO/ Video streaming tv: l’Olimpia e il tabù del tris (Coppa Italia, 14 febbraio 2024)

DIRETTA MILANO TRENTO: LA MALEDIZIONE DEL TRIS

Nel parlare della diretta di Milano Trento dobbiamo dire che dall’introduzione della Final Eight, nel 2000, l’Olimpia ha vinto la Coppa Italia in quattro occasioni: sono state due doppiette ma, come una sorta di maledizione, Milano ha sempre mancato il tris che l’avrebbe portata a eguagliare il risultato di Treviso, tra il 2003 e il 2005 e curiosamente con Ettore Messina in panchina. L’Olimpia ha ottenuto il primo back to back nel 2016 e 2017: Jasmin Repesa il coach, Avellino e Sassari battute nelle due finali, Rakim Sanders e Ricky Hickman gli MVP di Final Eight. L’altra doppietta è recente, come già detto: 2021 e 2022 con Messina allenatore, le vittorie su Pesaro e Tortona e gli MVP Gigi Datome e Malcolm Delaney.

Tuttavia, nell’anno seguente al doppio colpo, Milano ha sempre mancato il tris: nel 2018 un incredibile -18 al primo turno contro Cantù, l’anno scorso il ko contro Brescia sempre nei quarti di finale. La Coppa Italia in entrambi i casi è andata a un’outsider, la Torino già di Luca Banchi e Carlo Recalcati ma poi passata a Paolo Galbiati e appunto la Germani di Alessandro Magro. Ora Milano non deve giocare la Final Eight con il fiato della maledizione sul collo, si è presentata tutto sommato sotto traccia con la quarta testa di serie e anche per questo fa più paura di altre volte… (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà trasmessa in chiaro, ed è un discorso che possiamo fare per tutte le partite della Coppa Italia di basket: l’appuntamento è su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. Per la Final Eight però è prevista una doppia opzione, perché le gare saranno mandate in onda anche su Eurosport: in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare, il canale è al numero 210 del decoder di Sky. Come consueta opzione, la partita sarà fruibile anche in diretta streaming video perché tutta la competizione viene garantita da DAZN, altro portale per cui dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

MILANO TRENTO: INIZIA LA FINAL EIGHT!

Milano Trento sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Michele Rossi e Valerio Grigioni: alle ore 18:00 di mercoledì 14 febbraio 2024 prende il via la Coppa Italia 2024 di basket. Siamo alla Inalpi Arena di Torino, sede della Final Eight: la partita in questione è quella tra quarta e quinta forza del tabellone, dunque sulla carta la più equilibrata anche se poi le considerazioni da fare sono molteplici. L’Olimpia Milano infatti rimane comunque superiore a Trento, per valori del roster (indiscutibilmente) ma forse anche momento, perché ha ripreso a correre bene nonostante restino i problemi strutturali già osservati all’inizio della stagione.

La Dolomiti Energia invece, dopo un ottimo girone di andata che infatti le ha garantito il quinto posto in Serie A1, è entrata in crisi con una serie di sconfitte che ha messo a rischio la posizione in zona playoff, e in più è anche arrivata l’eliminazione in Eurocup quando sembrava fatta per il playoff. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Trento, aspettando la palla a due della partita possiamo fare qualche rapida considerazione e sciorinare alcuni dei temi principali che emergeranno dal primo quarto di finale di questa entusiasmante Final Eight di Coppa Italia.

DIRETTA MILANO TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Milano Trento vedremo subito l’Olimpia in Coppa Italia: questa squadra ha letteralmente dominato le edizioni 2021 e 2022 ma l’anno scorso si è dovuta arrendere alla sorprendente Brescia. La storia si ripete almeno nelle somiglianze: anche Trento è una squadra partita forte in stagione e poi andata in crisi come la Germani tra 2022 e 2023, anche se bisogna dire che quella Brescia aveva addirittura una posizione di classifica vicina alla retrocessione nel momento di giocare la Final Eight, dunque il suo trionfo a Torino era stato incredibile perché totalmente inaspettato anche per le avversarie incrociate.

Questa Trento è sicuramente in debito di ossigeno da qualche settimana, e lo ha dimostrato anche gettando alle ortiche la qualificazione al playoff di Eurocup; tuttavia la qualificazione alla Coppa Italia l’ha ottenuta e non è certo una costante, visto che da quando è in Serie A1 è entrata davvero poche volte nel tabellone della competizione. Adesso si tratta di scoprire cosa succederà: Milano come già detto è superiore ed è forse la prima favorita per vincere la Coppa Italia anche se ci sono avversarie che stanno facendo molto meglio, su partita secca inevitabilmente le cose possono però essere diverse e allora godiamoci questa diretta di Milano Trento, che tra qualche ora ci farà compagnia.











