DIRETTA/ Treviso Cremona video streaming tv: il protagonista Henry Sims

DIRETTA TREVISO CREMONA: IL PROTAGONISTA

Non può che essere Henry Sims il grande protagonista di Treviso Cremona, almeno come attese: il centro di Baltimora ha avuto una carriera davvero lunga che lo ha portato a fare dell’Italia una sorta di seconda patria. Nel nostro campionato è arrivato per la prima volta nel 2017, per vestire la canotta di Cremona: aveva centrato i playoff subendo però una ripassata dalla numero 1 Venezia. La stagione seguente è stato dominante in Serie A2, riportando la Virtus Roma nel massimo torneo di basket; poi il passaggio alla Fortitudo Bologna, ma purtroppo la pandemia gli ha impedito di portare a termine la stagione e così, dopo tre anni, Sims ha lasciato l’Italia per andare in Corea del Sud.

È però tornato per disputare 7 partite con Reggio Emilia; da qui a Treviso per sostituire Christian Mekowulu. Diciamo che la cosa gli sta riuscendo abbastanza bene: a oggi Sims garantisce 11,2 punti e 7,5 rimbalzi con il 53,9% da 2, è il migliore della Nutribullet per valutazione e un giocatore assolutamente imprescindibile per Max Menetti, che a lui si affida spesso e volentieri per aprire il campo e permettere ai vari Giordano Bortolani e Michal Sokolowski di avere tiri aperti dal perimetro, una delle armi con cui Treviso spera di agganciare il treno playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Cremona non è una di quelle che per questa 8^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery Plus: sarà qui dunque che avremo la diretta streaming video (riservata agli abbonati) mentre sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BEL MATCH TRA OUTSIDER!

Treviso Cremona viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Edoardo Gonella: palla a due alle ore 19:30 per la partita della 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Si parla di due squadre che potremmo definire outsider: certo l’anno scorso la Nutribullet ha fatto i playoff, ma oggi si deve confermare e non sarà facile tornare nelle prime otto, come sta confermando qualche battuta d’arresto di troppo come quella di domenica scorsa, contro una Fortitudo Bologna che era in crisi ma ha tenuto i veneti a 70 punti.

L’obiettivo della Vanoli resta quello di salvarsi, ma forse correre per i playoff potrebbe non essere impossibile: la squadra lombarda continua a mostrare ottime cose e anche contro Milano, pur perdendo, è andata vicina al colpo grosso rimontando 15 dei 16 punti di svantaggio, per poi cadere nel quarto periodo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Treviso Cremona; aspettandone la palla a due possiamo sicuramente fare qualche analisi circa i temi principali legati alla partita del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Treviso Cremona ci farà compagnia tra poco, ed è certamente una partita da seguire con attenzione: le due squadre vanno a caccia di riscatto avendo perso nell’ultimo turno, possiamo dire che abbiano aperto la stagione con premesse diverse visto che, come già detto, la Nutribullet ha l’obiettivo dei playoff avendoli ritrovati nell’ultimo campionato mentre la Vanoli, anche per i problemi economici, vuole innanzitutto confermare la categoria sapendo che già rimanere in Serie A1 per tanti anni consecutivi è un grande risultato.

Paolo Galbiati tuttavia sta facendo un ottimo lavoro, e questo si era visto anche l’anno scorso; adesso si tratta magari di fare il passo ulteriore, anche se è abbastanza evidente che i picchi raggiunti con Meo Sacchetti (quando era stata vinta la Coppa Italia) saranno difficili da raggiungere. Treviso, che nel frattempo sta giocando anche in Champions League – ma non lo ha fatto questa settimana – ha bisogno di maggiore continuità: le sconfitte subite a Napoli e al PalaDozza erano francamente evitabili, ma questa squadra è ancora abbastanza ondivaga e Menetti dovrà lavorare innanzitutto su questo.

