Diretta Milano Reggio Emilia/ Streaming video tv: Olimpia, 8^ meraviglia? (basket A1)

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: L’OLIMPIA VUOLE RESTARE IMBATTUTA

Milano Reggio Emilia, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Vicino e Martino Galasso, si gioca alle ore 18:30 di domenica 14 novembre: al Mediolanum Forum avremo la partita valida per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Per l’Olimpia si tratta di confermare la propria imbattibilità, salvata domenica scorsa nella complicatissima trasferta di Cremona in cui c’è stato un preoccupante – ma strutturale – passaggio a vuoto, che non ha comunque impedito a Ettore Messina di portare a casa il settimo successo in altrettanti match.

Diretta/ Brescia Virtus Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due!

La Unahotels invece è una squadra che si sta dimostrando parecchio lunatica: ha messo a referto qualche vittoria di prestigio (su tutte ovviamente il +39 di Varese) ma poi è anche caduta in maniera inspiegabile, per esempio incassando 20 punti di margine a Venezia contro una squadra di talento e potenziale, ma anche in difficoltà. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Reggio Emilia; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due, proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno dalla serata.

DIRETTA/ Tortona Sassari video streaming tv: c'è un incrocio particolare

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Reggio Emilia non è una di quelle che per questa 8^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come sappiamo, il broadcaster ufficiale della Serie A1 è diventato Discovery Plus: sarà qui dunque che avremo la diretta streaming video (riservata agli abbonati) mentre sul portale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA MILANO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Milano Reggio Emilia bisogna certamente ricordare che entrambe le squadre sono reduci da impegni internazionali: il calendario ci dice che la Unahotels ha avutoun giorno in più per recuperare, in più l’Olimpia era in Turchia e sicuramente le partite di Eurolega, senza nulla togliere al percorso di Reggio Emilia in Europe Cup, hanno un grado di intensità e competizione decisamente uniche in ambito internazionale. In più Milano sa fin troppo bene che il bersaglio grosso arriva a fine stagione, dunque ci può stare perdere un po’ di smalto anche a livello strutturale, come già detto.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA VENEZIA/ Video streaming tv: Pietro Aradori, sfida da ex

A Cremona l’Olimpia avrebbe potuto perdere e non sarebbe stato un dramma, aver vinto ha comunque lanciato un segnale a tutte le avversarie. La Reggiana adesso ha bisogno di riprendersi, perché dopo il colpo di Varese ha incassato due sconfitte abbastanza sanguinose nella rincorsa ai playoff; la post season rimane l’obiettivo realistico per la squadra di Attilio Caja, ma inevitabilmente bisognerà provare ad alzare il livello della continuità e questo passerà anche attraverso la trasferta del Mediolanum Forum.



© RIPRODUZIONE RISERVATA