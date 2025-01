DIRETTA MILANO VAKIFBANK: BIG MATCH PER I QUARTI!

Favoloso appuntamento con la diretta Milano VakifBank, alle ore 20:00 di mercoledì 22 gennaio: la partita che chiude il girone C di volley Champions League 2024-2025 è il big match che può valere per il Vero Volley la possibilità di prendersi il primo posto in classifica e dunque la qualificazione diretta ai quarti di finale, ma ovviamente sarà difficilissimo perché dall’altra parte della rete c’è una delle corazzate del volley mondiale, quel VakifBank che già all’andata aveva dominato su Milano, vincendo per 3-0 a Istanbul, e che da una vita è allenato da Giovanni Guidetti, sotto la cui guida sono arrivati trofei a profusione e un’aura di invincibilità.

Rispetto alle flessioni di qualche mese fa il Vero Volley sembra aver ritrovato un po’ di smalto: in campionato ha demolito Perugia e si è presa il terzo posto in classifica, Conegliano è ancora molto lontana ma non così Scandicci, l’obiettivo naturalmente è quello di tornare a giocare la finale scudetto e provare finalmente a vincerla, senza dimenticarsi della possibilità di replicare in Champions League e di una Coppa Italia che arriverà a brevissimo. Vedremo intanto cosa succederà nella diretta Milano VakifBank, che potrebbe senza ombra di dubbio essere un bel trampolino di lancio.

MILANO VAKIFBANK STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta Milano VakifBank non dovrete affidarvi ai canali della televisione ma alla piattaforma DAZN che, come noto, manda in onda tutte le partite delle nostre squadre in Champions League: si tratterà di una visione in diretta streaming video tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure si potranno utilizzare dispositivi compatibili come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA MILANO VAKIFBANK: VINCERE E SPERARE

Come abbiamo già visto la diretta Milano VakifBank mette il Vero Volley a confronto con uno squadrone: le turche hanno vinto la bellezza di sei Champions League e quattro Mondiali per Club, hanno senza ombra di dubbio segnato gli ultimi quindici anni della pallavolo internazionale e sotto la spinta delle giallonere altre realtà nazionali si sono elevate, su tutte Eczacibasi ma anche il Fenerbahçe che è riuscito a tornare grande. Milano avrà un compito non semplice, perché al netto del fatto che possa vincere o perdere, incrociando altre big come la Conegliano dello scorso anno, il VakifBank sembra non essere calato: alle turche basta il tie break stasera per blindare il primo posto.

Per il Vero Volley sarà allora un test importante per capire a che punto sia arrivato nel percorso: i conti veri si fanno alla fine e le vittorie nel girone possono essere effimere, ma Milano sa fi troppo bene che un successo contro un’avversaria di questo tenore sarebbe una bella risposta a qualche punto di domanda che è rimasto aperto lungo la strada, e permetterebbe di vivere con maggiore serenità e convinzione le prossime partite che saranno altrettanto importanti. Tra poco il taraflex del PalaLido darà il suo verdetto sulla diretta Milano VakifBank…