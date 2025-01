DIRETTA PORTO MILANO: TRASFERTA DA VINCERE!

Con la diretta Porto Milano ci lanciamo verso la quinta e penultima giornata nel girone C di volley Champions League 2024-2025: alla Dragao Caixa si gioca alle ore 21:30 (di casa nostra) di mercoledì 8 gennaio, un appuntamento importante per il Vero Volley all’interno di un gruppo che si sta rivelando “classico” nel suo andamento, vale a dire che i rapporti di forza sono ben delineati. Il problema di Milano è che la prima in classifica è il VakifBank, che nella sfida diretta di Istanbul ha rifilato una sonora lezione alle lombarde; al momento vale poco aver dominato le altre partite, per adesso infatti il Vero Volley dovrebbe passare attraverso gli insidiosi playoff.

Diretta/ Voluntari Scandicci (risultato finale 0-3) video streaming tv: toscane ai quarti! (8 gennaio 2025)

Al netto del rendimento in termini di risultati, che restano buoni per quella che è una corazzata del volley italiano ed europeo, la sensazione è che in casa Milano ci sia veramente qualcosa da sistemare; ne avevamo parlato anche nel finale dell’anno solare precedente, è una squadra che viaggia a corrente alternata e che sembra non essere in grado di fare il passo ulteriore. Resta il fatto che la diretta Porto Milano è davvero importante per evitare guai peggiori, stasera il Vero Volley pot5rebbe blindare almeno i playoff e dunque iniziare da qui a costruire un’importante seconda metà di stagione.

DIRETTA/ Perugia Saint Nazaire (risultato finale 3-0): vittoria per gli umbri (Champions,19 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA PORTO MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta tv di Porto Milano l’unico riferimento nel nostro Paese sarà rappresentato da DAZN: è questa piattaforma a fornire le partite della Champions League di volley femminile, dunque il match in questione sarà riservato ai soli abbonati a questo servizio, possiamo anche ricordare che le modalità di visione saranno quelle della tradizionale diretta streaming video, attraverso PC, tablet e smartphone, oppure tramite l’utilizzo di device che siano compatibili a DAZN, a cominciare da una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA/ Milano Innsbruck (risultato finale 3-0) streaming video tv: vincono i lombardi! (18 dicembre 2024)

DIRETTA PORTO MILANO: VERO VOLLEY PER LE RISPOSTE

La diretta Porto Milano si gioca a due mesi di distanza dalla partita di andata, che il Vero Volley aveva dominato all’Arena di Monza: del resto la differenza tra queste due squadre è netta e Milano sapeva bene, nel giorno del sorteggio, che il reale problema in questo girone sarebbe stato la presenza del VakifBank. La partita di ritorno contro le turche si giocherà tra due settimane, il Vero Volley ha come imperativo quello di arrivarci nella miglior situazione di classifica possibile e questo significa vincere 3-0 anche questa sera, obiettivo che naturalmente è ampiamente alla portata della squadra allenata da Stefano Lavarini.

Bisogna però alzare il livello: intanto arrivare ai playoff di Champions League significherebbe giocare numericamente due partite in più in un calendario che sarà già fitto, e poi ovviamente aumentare i rischi di una precoce eliminazione che, avendo Milano raggiunto la finale europea nella passata stagione, sarebbe inevitabilmente vista come un peggioramento nel percorso. Staremo a vedere: il Vero Volley deve fornire risposte incoraggianti sapendo che quando arriveranno le partite importanti le sue star potrebbero fare la differenza, ma anche loro – Paola Egonu in primis – sono chiamate a fare la differenza più di quanto stiano facendo adesso.