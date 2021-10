Diretta Milano Venezia/ Streaming video Rai: big match al Forum! (basket A1)

DIRETTA MILANO VENEZIA: TORNA LA GRANDE SFIDA!

Milano Venezia viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Valerio Grigioni e Sergio Noce: grande appuntamento al Mediolanum Forum, dove alle ore 20:45 di domenica 17 ottobre scatta il big match per la 4^ giornata nel campionato di Serie A1 2021-2022. Milano e Venezia si ritrovano per l’ennesima volta, ancora in corsa per lo scudetto: chiaramente stiamo comunque parlando di progetti diversi, scintillante quello di un’Olimpia che a Varese ha rischiato il ko ma ha comunque saputo vincere e rimanere a punteggio pieno in campionato e si rilancia dopo il doppio turno di Eurolega.

Venezia se la gioca, pur partendo un gradino indietro rispetto alle due corazzate: a proposito di questo, nell’ultimo turno ha perso in casa contro la Virtus Bologna dimostrando appunto di dover fare ancora qualche passo per arrivare a quei livelli, anche perché l’avvio di campionato non è stato troppo brillante e dunque si va già a caccia di riscatto. Vedremo quello che succederà nella diretta di Milano Venezia; aspettando che la grande sfida si giochi, valutiamo insieme quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia sarà trasmessa su Rai Sport, e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti anche in mobilità, attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play. L’alternativa classica, riservata comunque agli abbonati, è quella di affidarsi al broadcaster Discovery + che, da questa stagione e come ormai abbiamo imparato, è diventato fornitore ufficiale del campionato e dunque manderà in onda la partita in diretta streaming video, consentendovi di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

In Milano Venezia bisogna certamente tenere in considerazione che la squadra di Ettore Messina ha disputato un doppio turno in Eurolega, anche se sempre al Forum: da questo punto di vista l’Olimpia non ha dovuto viaggiare troppo, perché la trasferta di Varese era assolutamente comoda e dunque se non altro non ci saranno le scorie di lunghi spostamenti. Come già detto Milano è una delle due corazzate che tutti attendono nella seconda finale scudetto consecutiva; la Reyer è invece un’avversaria candidata a mettere i bastoni tra le ruote, del resto i due scudetti e la Coppa Italia vinti nelle ultime stagioni sono lì a dimostrare come in laguna si lavori benissimo, sviluppando un progetto che punta sulla continuità.

Guardando i due roster non ci sarebbe confronto, e le ultime partite ci hanno infatti detto che Milano oggi vale più di Venezia; tuttavia sulla sfida singola, e dopo due impegni ravvicinati in Eurolega, l’Olimpia potrebbe anche lasciare qualcosa sul parquet del Mediolanum Forum. Siccome però in questa fase Messina vuole fare il vuoto in classifica sapendo che arriveranno impegni più tosti e la strutturale stanchezza della squadra, la Reyer dovrà stare attenta perché il rischio di affondare in classifica è certamente concreto…



