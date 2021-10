Diretta Venezia Virtus Bologna/ Streaming video tv: un big match! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: SFIDA AD ALTA QUOTA!

Venezia Virtus Bologna, che viene diretta da Manuel Mazzoni, Denis Quarta e Alessandro Perciavalle, si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 ottobre presso il Taliercio: big match nella 3^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, una sfida tra due squadre che sono fortemente candidate a entrare nelle prime 4 e, questo dipenderà soprattutto dalla Reyer, sono anche in competizione per vincere la regular season. La Segafredo è campione d’Italia: partita vincendo la Supercoppa, ha poi dominato le prime due partite di campionato dando una dimostrazione di forza non indifferente.

Una vittoria e una sconfitta per gli orogranata, che però hanno cambiato pochissimo come ormai avviene da qualche anno: questo potrebbe essere un fattore nel lungo periodo, per ora si tratta appunto di provare a fare una corsa nelle prime posizioni senza perdere troppo il passo. La diretta di Venezia Virtus Bologna è attesa con grande trepidazione: per ingannare queste poche ore che ci separano dalla palla a due proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali che emergeranno dal pomeriggio del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Virtus Bologna sarà trasmessa su Eurosport 2, in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare; inoltre l’appuntamento per questa stagione di basket nazionale è sul broadcaster Discovery +, che è quello ufficiale per la Serie A1 e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1. Per avere accesso alle immagini, in diretta streaming video, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma; ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Virtus Bologna potrebbe quindi essere un grande spettacolo: da una parte abbiamo la squadra che ha vinto lo scudetto nel 2017 e 2019 e ci ha infilato anche una Coppa Italia, da tempo praticamente identica e con un Walter De Raffaele che conosce alla perfezione l’ambiente. Dall’altra, appunto, i campioni in carica che hanno iniziato la stagione mettendo un altro trofeo in bacheca, devono ancora perdere la prima partita e hanno schiantato le due avversarie (Trento e Varese) assestandosi a 99,5 punti di media, una corazzata alla quale per di più mancherebbero anche due pedine abbastanza importanti.

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per l’esordio di JaKarr Sampson, che finalmente martedì si è allenato con i nuovi compagni; da vedere, ma anche senza di lui le V nere stanno viaggiando a mille con le certezze che derivano dallo scorso campionato. Verosimilmente, ad un certo punto la Eurocup diventerà l’obiettivo primario (per tornare in Eurolega) ma questo sarà un dettaglio di cui Sergio Scariolo si occuperà eventualmente in seguito, magari avendo già scavato un bel solco tra sè e la concorrenza…



