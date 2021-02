Diretta Milano Verona/ Streaming video Rai: gara-1 turno preliminare SuperLega

DIRETTA MILANO VERONA: INIZIANO I PRELIMINARI

Milano Verona verrà diretta dagli arbitri Marco Braico e Mauro Gioitre, e si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 febbraio: all’Allianz Cloud, già conosciuto come Palalido, si gioca il match valido per gara-1 del turno preliminare di volley SuperLega 2020-2021. Vale la pena ricordare la formula di questa competizione: al termine della regular season si sono qualificate ai playoff tutte le squadre ad eccezione dell’ultima (che è Latina), ma solo le prime cinque hanno ottenuto l’accesso diretto ai quarti di finale, le altre devono giocare gli ottavi che, ufficialmente, vanno sotto il nome di turno preliminare.

Potenzialmente potremmo essere in campo fino al 6 marzo, infatti la “gestazione” di questa prima tornata dei playoff sarà lunga; si giocherà a campi alterni, dunque il secondo episodio della serie sarà in Veneto per poi andare a chiudere con l’eventuale gara-3 ancora in casa della Powervolley, che ha una classifica migliore. Non resta quindi che aspettare quello che succederà nella diretta di Milano Verona; intanto possiamo fare una rapida analisi su quelli che saranno i temi principali della partita e in generale della serie che, considerate le premesse, dovrebbe essere disputata sui binari dell’equilibrio.

DIRETTA MILANO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Verona sarà un appuntamento in chiaro per tutti, perché la partita del turno preliminare di SuperLega è su Rai Sport + HD: trovate questo canale al numero 57 del vostro telecomando, con la possibilità – qualora non possiate mettervi davanti a un televisore – di seguire il match anche tramite il servizio di diretta streaming video che viene fornito dalla stessa televisione di stato. Basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Milano Verona sarà una partita particolarmente interessante: le due squadre occupano l’ottava e la nona posizione nella classifica della SuperLega, di conseguenza da questo punto di vista le differenze sarebbero minime ma qualche distinzione bisogna farla. Infatti, la Powervolley è arrivata praticamente attaccata alle posizioni precedenti, tanto da avere solo 4 punti di ritardo da Vibo Valentia e Piacenza che occupano la quinta piazza della graduatoria; dopo l’Allianz il gruppo si spezza nettamente e troviamo la BluVolley, che di punti ne ha fatti 10 meno di Milano e ha vinto appena 7 delle 22 partite giocate. Dunque, se i numeri contano qualcosa, Milano dovrebbe partire favorita nei confronti degli scaligeri; vero è anche che i playoff sono fatti anche per sconfessare quello che si vede durante un campionato organizzato con un round robin, sono gare secche e potrebbe succedere di tutto. Una cosa è certa: per passare il turno e volare ai quarti di finale, Verona dovrà necessariamente vincere almeno una partita a Milano, e dunque l’impresa non si annuncia per nulla semplice…



