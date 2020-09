Diretta Milano Venezia/ Streaming video tv: semifinale Supercoppa Italiana (basket)

DIRETTA MILANO VENEZIA APRE LE SEMIFINALI (SUPERCOPPA 2020)

Milano Venezia, in diretta dalla Segafredo Arena di Bologna, si gioca alle ore 18:00 di venerdì 18 settembre: semifinale di Supercoppa Italiana 2020 di basket, mette a confronto la squadra sulla carta più forte contro quella che ha vinto l’ultimo scudetto, e più in generale le due realtà che si sono aggiudicate i quattro tricolori più recenti. Dunque una sfida nella sfida per la supremazia nella pallacanestro italiana, ovviamente senza nulla togliere a Virtus Bologna e Sassari che si affrontano nell’altra semifinale; l’Olimpia arriva alla Final Four di Bologna avendo vinto tutte le partite e dando ripassate anche pesantissime alle sue avversarie, ha fatto leggermente peggio la Reyer che continua ad avere qualche problema di troppo in trasferta, ma che quando gioca al Taliercio dimostra di essere sempre competitiva come ha fatto vedere nella sfida da dentro o fuori contro Trento. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Milano Venezia; aspettandone la palla a due possiamo anche valutare qualche tema principale che è legato a questa semifinale di Supercoppa Italiana 2020.

MILANO VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia sarà trasmessa su Eurosport 2: per avere accesso a questo canale bisogna essere clienti del pacchetto Sky e selezionarlo al numero 211 del decoder. In alternativa, come è stato per tutte le partite di Supercoppa Italiana fino a qui, si potrà sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player e seguire la partita anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale www.legabasket.it, all’apposita sezione dedicata alla Supercoppa, fornirà invece informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA MILANO VENEZIA: IL CONTESTO

Nel parlare della diretta di Milano Venezia possiamo dire che queste due squadre si sono affrontate recentemente: hanno infatti preso parte al City of Cagliari insieme a Sassari, la partita era stata intensa ed equilibrata e alla fine era stata vinta dall’Olimpia, ma solo all’overtime. La Milano affidata per la seconda stagione a Ettore Messina è una corazzata, senza la minima discussione: i distacchi inflitti a Cantù (due volte) e Varese (in trasferta) lo dimostrano tanto quanto la facilità con la quale la squadra ha vinto tutte le partite del suo girone eliminatorio. Del resto basterebbe leggere i nomi del roster per capire di quale portata possa essere la superiorità dell’Olimpia, che però come sempre dovrà dimostrarlo sul campo quando conterà (per esempio stasera) e non sempre negli anni passati ha risposto presente.

La Reyer invece ha un grande vantaggio rispetto a buona parte della concorrenza: quello di essere sostanzialmente lo stesso gruppo da almeno tre anni, guidato da Walter De Raffaele che ha già portato a casa due scudetti e una Coppa Italia. Gli orogranata si conoscono a memoria, possono avere qualche calo di concentrazione e non hanno tra le loro fila un vero go-to-guy designato ma sanno molto bene come si vincono le partite decisive. Ecco perché questa sera, anche se il vantaggio nel pronostico deve necessariamente andare all’Olimpia Milano, Venezia non parte certamente battuta e anzi potrebbe realizzare una bella sorpresa nella semifinale della Supercoppa Italiana 2020.



