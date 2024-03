DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS/ Video streaming tv: parola a coach Banchi (Eurolega oggi 29 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: PARLA BANCHI

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Panathinaikos, dobbiamo fare un passo indietro alla scorsa giornata di Eurolega per rileggere le dichiarazioni del coach della Virtus Segafredo Bologna Luca Banchi al termine della sconfitta contro la Stella Rossa a Belgrado, secondo ko della settimana per la V Nera: “La Stella Rossa è stata più continua. Sono stati efficaci fin dall’inizio, hanno creato vantaggi con la creatività dei loro esterni e il loro atletismo. La partita è stata tirata, poi sul 61 pari c’è stato un loro parziale di 11-0 che per noi è stato molto difficile da recuperare. Abbiamo fatto fatica a controllare il ritmo. Eravamo preparati a giocare un tipo di partita diversa. Ma il loro talento ha fatto sì che controllassero la gara”.

Coach Banchi aveva poi continuato così la sua analisi dei motivi della sconfitta: “Dovevamo avere una difesa molto più consistente per limitare la loro creatività. I nostri avversari hanno avuto un’ottima serata, sfruttando il potenziale di Nedovic, Teodosic e delle altre guardie. Noi dobbiamo pensare a come recuperare la nostra identità difensiva, una maggiore aggressività, quella che ci ha permesso di aver giocato un certo tipo di torneo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Panathinaikos sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare: infatti l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle squadre italiane, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Virtus Bologna Panathinaikos (anche su DAZN); inoltre, su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PER PROVARE A RIALZARSI

Virtus Bologna Panathinaikos, in diretta naturalmente dalla Virtus Segafredo Arena di Bologna, è la partita valida per la trentaduesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2023-2024, con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 29 marzo 2024. La Virtus Segafredo Bologna sta vivendo un momento molto difficile in Eurolega, il giudizio complessivo sulla stagione resta ottimo ma c’è il rischio di rovinare buona parte di quanto fatto nei mesi scorsi, ecco allora che sarebbe fondamentale tornare alla vittoria in occasione della diretta di Virtus Bologna Panathinaikos, anche se gli avversari del Panathinaikos AKTOR Atene sono tra le più forti squadre d’Europa (20-11) e cercheranno la vittoria nella corsa al secondo posto.

Per quanto riguarda invece la Virtus Bologna, per gli uomini del coach Luca Banchi la classifica parla di 17 vittorie a fronte di 14 sconfitte: resta un bottino buonissimo, che ad inizio stagione sarebbe stato definito ampiamente positivo in rapporto alle ambizioni europee di Bologna, però dopo tanti mesi ai vertici c’è stato un calo repentino e tornare alla vittoria sarebbe prezioso per cercare la posizione migliore possibile verso la post-season, che ragionevolmente partirà dai play-in per la Virtus Bologna. L’esame sarà impegnativo, ma siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Panathinaikos…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PANATHINAIKOS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Panathinaikos, ribadiamo che il cammino della Virtus purtroppo sta evidenziando un netto calo per gli uomini di coach Luca Banchi, che a lungo hanno sognato ancora più in grande, mentre adesso c’è da stringere i denti: basterebbe forse osservare che nelle ultime dieci partite sono arrivate appena tre vittorie a fronte di sette sconfitte. Anzi, l’ultimo successo è ancora la convincente vittoria casalinga contro il Valencia di fine febbraio, seguita a marzo da ben quattro sconfitte su altrettante partite giocate, un mese da incubo che ha ridimensionato la V Nera.

Prima c’è stato lo scivolone al Pireo contro l’Olympiakos, poi il Real Madrid è passato a Bologna, infine il doppio turno di settimana scorsa ha portato il ko a Kaunas seguito dalla sconfitta anche sul campo della Stella Rossa, in entrambi i casi con passivo di ben 15 punti: l’accesso immediato ai quarti è di fatto svanito ma servirebbe comunque tornare subito alla vittoria, per cercare di raggiungere la migliore posizione possibile. Inoltre battere una big quale il Panathinaikos sarebbe un messaggio forte in termini di competitività da ritrovare, ecco perché sarà in ogni caso molto importante il responso della diretta di Virtus Bologna Panathinaikos…











