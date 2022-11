Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video tv: finalmente derby! (Eurolega)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: DERBY IN EUROPA!

Milano Virtus Bologna, che è in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 9 novembre: è un grande appuntamento, nella 7^ giornata di basket Eurolega 2022-2023 avremo finalmente il derby italiano che è un evento che non si verificava da tempo. Come ci arrivano le due squadre? Male, a dire il vero: nell’ultimo turno l’Olimpia ha perso in casa contro il Real Madrid e dunque è al secondo ko consecutivo dopo quello del Palau Blaugrana, due partite diverse ma in cui Milano è parsa soffrire qualcosa sul piano tattico, come del resto Ettore Messina ha evidenziato la scorsa settimana.

Contro i blancos la Virtus Bologna aveva fatto il colpo grosso al Wizink Center, ma poi al PalaDozza è caduta di fronte a Villeurbanne: il record delle V nere è negativo (2-4) e bisogna provare a migliorarlo per tenere idealmente un passo da playoff. Siamo al 50% di successi per l’Olimpia, ma siamo anche solo all’inizio; intanto la diretta di Milano Virtus Bologna come già detto sarà un grande evento per il basket di casa nostra, un appuntamento che ci dice di come possiamo tornare grandi anche noi; al netto di chi vincerà la speranza è che le due squadre onorino la serata del Mediolanum Forum, alla quale noi possiamo avvicinarci parlando dei suoi temi principali.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: ormai sappiamo bene che le partite di Eurolega, almeno quelle delle italiane e altre selezionate appositamente, sono un’esclusiva della televisione di Rupert Murdoch e dunque gli abbonati Sky potranno utilizzare il loro decoder per assistere a Milano Virtus Bologna, ricordando il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Va poi detto che sul sito euroleaguebasketball.net/euroleague troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Sono davvero tanti gli aspetti di cui potremmo parlare anticipando la diretta di Milano Virtus Bologna. Dai due allenatori che si incrociano come ex, anche se poi Messina ha scritto la storia delle V nere mentre Sergio Scariolo non ha lasciato particolari tracce in casa Olimpia, ai tanti campioni che si affronteranno sul parquet del Mediolanum Forum passando ovviamente per quel derby che, come già detto, non si giocava da tempo in Eurolega ed è chiaramente una bella soddisfazione per tutti. Arriva presto nel girone di andata, e dunque decide poco; può però essere importante per ritrovare la strada perduta, soprattutto per una Milano che sperava di essere un po’ più avanti in classifica.

Possiamo anche ricordare che entrambe le squadre hanno vinto il loro ultimo impegno in campionato: la Virtus Bologna è rimasta da sola in testa alla Serie A1 mentre l’Olimpia ha agganciato Tortona (che ha perso per la prima volta) in seconda posizione, lanciando già idealmente una sfida che nel lungo periodo dovrebbe nuovamente riguardare le due corazzate che si sono contese gli ultimi due scudetti. In Eurolega il percorso non è così semplice, anche se chiaramente il grande sogno è quello di vedere sia Milano che la Virtus Bologna alla Final Four; ci vorrà del tempo per scoprire se andrà così, nel frattempo ci possiamo gustare l’appassionante diretta di Milano Virtus Bologna…











