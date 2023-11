DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: parla l’ex Luca Banchi (Eurolega, 14 novembre 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: PARLA BANCHI

Si avvicina sempre più la diretta di Virtus Bologna Milano, possiamo allora rileggere il commento di coach Luca Banchi dopo la dura sconfitta incassata settimana scorsa dalla sua Virtus sul campo del Real Madrid: “Abbiamo giocato una buona partita in attacco nel primo periodo ma il Real ha davvero un’incredibile capacità di segnare. Nel secondo quarto si è creato un divario troppo ampio, perdendo troppi palloni. Dopo era difficile, anche se apprezzo lo sforzo di rientrare e restare in partita. Ma se finisci sotto a Madrid di così tanto, è davvero complicato farlo”.

L’analisi del coach si è concentrata in particolare sulle troppe palle perse: “Le 10 palle perse del secondo periodo sono criminali per chi vuole competere – ha sottolineato Banchi con franchezza -, abbiamo alimentato il contropiede del Real, assist e canestri facili, e quando collezioni quello scarto è difficile rientrare. Nel secondo periodo siamo stati molto scadenti, palle perse e scarsa qualità dei tiri, è un dato oggettivo. Non abbiamo fatto nulla di quel che avevamo preparato. Il Real si conosce alla perfezione da tantissimi anni, livello di intesa altissimo. Tu devi cercare di ripulire il gioco con dedizione e concentrazione massima”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa come sempre sui canali della televisione satellitare, perché dobbiamo ricordare che l’Eurolega è appannaggio di Sky Sport che garantisce tutte le partite delle due italiane impegnate nella competizione, più altre scelte di volta in volta. La visione sarà riservata agli abbonati, con l’alternativa della diretta streaming video di Virtus Bologna Milano; bisogna poi dire che su www.euroleaguebasketball.net/euroleague troverete come sempre le informazioni utili sul match, per esempio il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA MILANO: DERBY AFFASCINANTE!

Virtus Bologna Milano, in diretta dalla Virtus Segafredo Arena naturalmente del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 14 novembre 2023, per l’ottava giornata della Eurolega di basket edizione 2023-2024. Si apre un doppio turno che caratterizzerà questa settimana con il sempre affascinante derby italiano, la diretta di Virtus Bologna Milano potrebbe dirci molto sul cammino europeo delle due formazioni, finora decisamente più positivo per la Virtus Bologna, che vanta infatti cinque vittorie e due sconfitte mentre l’Olimpia Milano ha fatto esattamente l’opposto (2-5).

Nella scorsa giornata tuttavia la Virtus Segafredo Bologna ha incassato una dura lezione sul campo del Real Madrid, con punteggio pesante anche se ci può stare di perdere contro l’unica squadra ancora imbattuta, mentre finalmente abbiamo avuto una serata felice per la EA7 Emporio Armani Milano, che ha travolto Valencia. Oggi però il derby ci mette di fronte a un bivio: o riparte subito la Virtus mettendo però davvero nei guai Milano, oppure l’Olimpia infila il bis iniziando però a creare qualche grattacapo in casa Virtus. Aggiungiamoci naturalmente la grande rivalità ed ecco che la diretta di Virtus Bologna Milano diventerà imperdibile…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Milano, abbiamo già tratteggiata per sommi capi il cammino delle due squadre italiane nelle precedenti sette giornate di Eurolega. Notizie eccellenti per la Virtus Bologna, che aveva iniziato con una sconfitta casalinga contro lo Zalgiris Kaunas prima di infilare ben cinque vittorie consecutive, tra cui un meraviglioso +24 esterno contro il Monaco, che hanno lanciato ai vertici della classifica la squadra di coach Luca Banchi. La netta sconfitta contro il Real Madrid ha indicato che c’è ancora da lavorare, però si può farlo partendo da una base eccellente, soprattutto se oggi si tornasse subito al successo.

Per l’Olimpia Milano la storia è ben più complicata, soprattutto se si considerano anche i problemi in campionato. L’inizio era stato buono: sconfitta solo ai supplementari sul campo del Fenerbahce e successo contro l’Olympiakos, poi però sono arrivate quattro sconfitte consecutive che hanno collocato Milano nei bassifondi della classifica prima del meraviglioso 83-52 rifilato a Valencia, un +31 ancora più bello se si pensa che gli spagnoli hanno avuto un ottimo inizio di Eurolega. Una vittoria però serve a poco, servirebbe una striscia di risultati positivi: cosa ci dirà in tal senso la diretta di Virtus Bologna Milano?











