Diretta Milano Verona/ Streaming video Rai: spareggio per i quarti (volley SuperLega)

DIRETTA MILANO VERONA: CHI VA AI QUARTI?

Milano Verona sarà diretta dagli arbitri Rossella Piana e Simone Santi, e si gioca alle ore 21:10 di sabato 6 marzo: presso l’Allianz Cloud, già conosciuto come PalaLido, va in scena gara-3 del turno preliminare nei playoff di volley SuperLega 2020-2021. È lo spareggio: chi vince questa partita vola ai quarti di finale dove incrocerà Perugia, testa di serie numero 1 e recentemente qualificata alla semifinale di Champions League grazie al golden set contro Modena. Vada come vada sarà una sfida assolutamente ostica, ma per il momento si pensa giustamente al presente.

Ottava e nona della regular season, le due squadre al momento si sono divise la posta ottenendo un successo a testa in casa, anche con lo stesso punteggio (3-1). Questo quadro chiaramente fa dell’Allianz la vera favorita per passare il turno, ma è chiaro che in gara secca possa succedere di tutto e dunque la BluVolley si gioca giustamente le sue carte, avendo anche qualche elemento di esperienza nella sua squadra. Non ci resta che valutare come andranno le cose nella diretta di Milano Verona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA MILANO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Milano Verona dovrete come sempre rivolgervi alla televisione di stato: la partita infatti è disponibile su Rai Sport + HD, canale accessibile a tutti attraverso il digitale terrestre (numero 57). Naturalmente la stessa emittente fornirà la possibilità di visionare le immagini anche in diretta streaming video: la mobilità sarà infatti garantita senza costi aggiuntivi visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MILANO VERONA: RISULTATI E CONTESTO

Avevamo parlato di Milano Verona presentando il primo episodio di questo turno preliminare: nell’occasione avevamo detto che le due squadre sono arrivate vicine in regular season, ma solo come posizione di classifica (appunto ottava e nona). La differenza è stata netta, perché alla fine del cammino la distanza in termini di punti era di 10 in favore dei lombardi; Verona però ha saputo sfruttare il fattore campo in gara-2, vincendo all’AGSM Forum e portando questa serie al terzo e decisivo match. È davvero difficile pronosticare come possano andare le cose, anche perché siamo in periodo di Coronavirus e il pubblico non è un fattore; sicuramente Milano ha qualche chance in più e questo ce lo dice non tanto il fatto di poter comunque giocare sul suolo amico, ma anche e soprattutto il percorso che ha avuto nel corso della stagione. A Perugia non si pensa, anche perché come detto farlo adesso porterebbe solo ansia; vedremo dunque cosa succederà sul taraflex dell’Allianz Stadium, e quale delle due squadre riuscirà a qualificarsi ai playoff di volley SuperLega.



