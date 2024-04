Diretta/ Modena Bari risultato live, streaming video tv: scontro Playin! (Serie B, 1 aprile 2024)

Mettiamoci comodi mentre aspettiamo il pranzo in questo lunch match della diretta di Modena Bari, l’ora X infatti è fissata per oggi 1 aprile 2024 alle 12,30. Incontro valevole per la 31esima giornata di Serie B. I padroni di casa si trovano attualmente al 12º posto in classifica e non hanno vinto nelle ultime 5 giornate. Nel loro ultimo incontro, hanno pareggiato 1-1 contro il Cittadella, ottenendo così il loro 13º pareggio stagionale.

Spostandoci dall’altra parte del campo, il Bari occupa attualmente la 15ª posizione e rischia di dover affrontare i play-in. Nel loro ultimo match, hanno subito una sconfitta per 0-1 contro la Sampdoria. (agg. Gianmarco Mannara)

MODENA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Modena Bari essendo una diretta di Serie B ha molte opportunità per essere vista in tanti modi diversi: la modalità più classica è quella di Sky, dove bisognerà acquistare un pacchetto Calcio che sblocca questi canali. Per i più Smart invece, esiste la possibilità sia di vederlo su NowTv che sulla piattaforma di streaming online di Dazn.

MODENA BARI: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo con ordine e dopo la diretta di Modena Bari passiamo la palla alle probabili formazioni del match per sapere i possibili protagonisti dell’incontro. Dalla parte del Modena, è probabile che in attacco per i gialloblu vedremo Bozzi, l’attaccante più in forma del momento per la squadra.

Bozzi è noto per la sua velocità e la sua fisicità, capaci di mettere in difficoltà le difese avversarie. Per il Bari, è probabile che ci sarà Sibilli nel centrocampo, con il compito di fornire supporto a un attacco che ha avuto difficoltà di recente.

MODENA BARI, LE QUOTE

In ultima battuta come di consueto vi presentiamo le quote della diretta di Modena Bari grazie al bookmaker della Sisal: il segno 1 porterebbe un 1,95 di rendita, mentre il pareggio è fissato a 3. La vittoria pugliese invece a 6.

