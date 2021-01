Diretta Modena Gubbio/ Streaming video tv: canarini per riprendere la vetta (Serie C)

DIRETTA MODENA GUBBIO: CANARINI PER RIPARTIRE

Modena Gubbio, partita diretta dal signor Marco Emmanuele, va in scena alle ore 12:30 di domenica 24 gennaio e sarà valida per la 20^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021. Si apre il ritorno con i canarini a caccia di riscatto: la serie di cinque vittorie è stata spezzata sorprendentemente dalla Virtus Verona, passata al Braglia. Una sconfitta interna che ha fatto perdere il primo posto in classifica nel girone B, con il sorpasso del Sudtirol; resta comunque una grande stagione per i gialloblu, pienamente in corsa per la promozione diretta in un raggruppamento comunque pieno di concorrenti.

Il Gubbio al momento si sta tenendo lontano dai guai: è stato abbastanza deludente il pareggio di Fano, ma se non altro gli umbri hanno mantenuto 5 punti di vantaggio sulla zona playout e hanno dunque un tesoretto da difendere in questo ritorno, cosa che fino a questo momento hanno fatto abbastanza bene. Vedremo quello che succederà nella diretta di Modena Gubbio, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MODENA GUBBIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Gubbio è una di quelle che saranno trasmesse sulla televisione satellitare, dunque gli abbonati potranno rivolgersi al canale Sky Sport 253; tuttavia, l’appuntamento classico per seguire questa partita resta sul portale Eleven Sports, che da anni fornisce tutto il programma del campionato con il suo servizio di diretta streaming video. Per accedere alle immagini si potrà sottoscrivere un abbonamento al sito, oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI MODENA GUBBIO

Tegola per Michele Mignani, che per Modena Gubbio (e anche la prossima partita) perde Mignanelli: a sinistra, con Varutti infortunato, potrebbe scalare Ingegneri confermando Zaro e Pergreffi al centro e Bearzotti come terzino destro. In mediana possono tornare titolari Gerli e Davì, dunque a rischiare il posto sono Prezioso e Corradi perché Muroni dovrebbe essere confermato; così anche Tulissi che però rischia sulla concorrenza di Sodinha, il quale è utile anche come seconda punta. A proposito: davanti sono in tanti, Scappini e Spagnoli possono cedere il passo a Costantino e Monachello. Il Gubbio di Vincenzo Torrente adotta un modulo speculare, nel quale l’ex Pasquato è il trequartista (ma potrebbe giocare Sainz-Maza); davanti a lui Juanito Gomez e uno tra Jacopo Pellegrini e Gerardi. Il centrocampo non dovrebbe essere modificato: Megelaitis sarà supportato nella sua regia dalle mezzali Oukhadda (in gol al Mancini sabato) e Malaccari, che avranno alle loro spalle i centrali Signorini e Ferrini a protezione di Cucchietti, con Rafa Munoz e Formiconi che saranno i terzini della difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Modena Gubbio possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di intascare una vincita pari a 1,70 volte quanto puntato, per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo ad un guadagno che ammonta a 3,40 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, corrisponderebbe a 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



