DIRETTA/ Modena Parma video streaming tv: la grande storia del derby emiliano

DIRETTA MODENA PARMA, TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta del match Modena Parma soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Allo stadio “Braglia” di Modena le due compagini si sono scontrate in quattro occasioni recenti, con un bilancio leggermente in favore dei gialloblù padroni di casa: gli emiliani, infatti, hanno vinto una partita mentre le altre tre sono terminate in pareggio.

Video/ Cittadella Parma (0-1) gol e highlights: Camara, gol pesante

La prima sfida risale al 20 ottobre 2002, vittoria per 2-1 del Modena per il match valevole per la sesta giornata di Serie A. Il secondo incrocio, invece, è quello del 6 marzo 2004, un pareggio scandito dai gol di Pivotto, Domizzi, Gilardino su calcio di rigore e Ferrari. Stesso risultato (2-2) il 28 febbraio 2009, match di Serie B utile per la ventinovesima giornata. L’ultima sfida al “Braglia” in ordine di tempo risale al 28 agosto 2016, nessun gol nella sfida del campionato di Serie C. (Giulio Halasz)

Diretta/ Cittadella Parma (risultato finale 0-1): Ducali da play off!

MODENA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Modena Parma sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Modena Parma è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

AL BRAGLIA ARRIVANO I CROCIATI

La diretta Modena Parma, in programma venerdì 14 aprile alle ore 20:30, racconta dell’anticipo della 33esima giornata di Serie B. I padroni di casa si giocano le ultime carte per approdare ai playoff e la recente vittoria sul campo del Perugia ha dato una spinta non indifferente ai gialloblu, chiamati ora a ripetere la prestazione del Curi. Il Parma invece è virtualmente ai playoff in virtù del settimo posto ed è reduce dal 1-0 con la Cittadella preceduto dal 2-1 al Palermo, due vittorie in altrettante partite che fin qui hanno visto un aprile perfetto per i crociati.

DIRETTA/ Perugia Modena (risultato finale 0-1): i geminiani espugnano il Curi!

In casa il Modena si è ripreso e dopo il ko con l’Ascoli è riuscito a vincere col Pisa e uscire indenne dal match con il Cittadella. Fin qui nelle 15 partite tra le mura amiche del Braglia, i canarini hanno ottenuto 23 punti con una differenza reti in positivo di 7 reti. Numero simili per il Parma che con i suoi 21 punti in 16 match hanno il settimo miglior rendimento esterno di tutta la Serie B. Di recente sono state inoltre messe a referto tre vittorie fuori casa nelle ultime quattro trasferte.

MODENA PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Modena Parma vedono i gialloblu schierarsi col 4-3-2-1. In porta Gagno con davanti a sé il blocco dei difensori composto da Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Magnino come mezzala destra, Armellino sul lato opposto e infine Gerli in regia, reduce dal gol decisivo nel match di Perugia. Tremolada-Falcinelli il duo di trequartisti alle spalle dell’unica punta Strizzolo.

Risponde il Parma con il modulo 4-2-3-1. Chichizola tra i pali, difesa a quattro formata da Del Prato, Osorio, Cobbaut e Coulibaly. In mediana spazio a Estevez insieme a Juric mentre la batteria di trequartista vede Zanimacchia sul lato destro, Benedyczak sulla fascia mancina e Camara al centro, fresco match-winner della trasferta del Tombolato contro il Cittadella. Davanti il solo Vazquez.

MODENA PARMA, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Modena Parma vedono leggermente favoriti gli ospiti con una quota di 2.45 secondo bet365. L’1 invece è quotata 2.88 mentre la X vale a dire il pareggio è dato a 3.20, la più alta tra gli esiti finali 1X2.

In questa gara i bookmakers non si aspettano troppi gol visto che l’over 2.5 è dato a 2.20 contro l’1.65 del segno opposto. Meno scarto invece per quanto riguarda il discorso Gol con entrambe le squadre a segno a 1.95 rispetto all’1.80 del No Gol.











© RIPRODUZIONE RISERVATA