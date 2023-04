DIRETTA PERUGIA MODENA/ Video streaming tv: precedenti recenti a senso unico

DIRETTA PERUGIA MODENA: TESTA A TESTA

In procinto di iniziare la diretta di Perugia Modena, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti recenti che accompagnano questa partita allo stadio “Renato Curi” di Perugia. Estensi e umbri si sono scontrati sette volte: il bilancio parla di cinque vittorie degli umbri padroni di casa e due sfide terminate in pareggio.

Diretta/ Perugia Reggina (risultato finale 1-3) streaming video tv: la chiude Canotto

Il primo incontro risale al 24 ottobre 2001, un roboante 6-3 nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. I due pareggi, invece, sono datati 14 marzo 2004 (1-1) e 6 marzo 2005 (0-0). Passando alle sfide più recenti, vittoria del Perugia per 3-0 con i gol realizzati da Elia, Favalli e Murano nel match di Lega Pro del 27 febbraio 2021. (Giulio Halasz)

Diretta/ Modena Cittadella (risultato finale 0-0): poche emozioni, pari al Braglia!

DIRETTA PERUGIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena sarà disponibile su Sky Sport 257, dunque questa partita rappresenterà un appuntamento riservato ai soli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Perugia Modena in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

Diretta/ Perugia Frosinone (risultato finale 1-1): Mulattieri riprende gli umbri!

POTENZIALMENTE DETERMINANTE!

Perugia Modena si gioca in diretta dallo stadio Renato Curi, alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile: valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B 2022-2023, mette a confronto due squadre che non sono poi troppo lontane in classifica. Il Perugia si è ripreso dopo un pessimo girone di andata: prima del recupero contro la Reggina ha fermato la capolista Frosinone, la graduatoria parla ancora di estrema sofferenza per evitare il playout e il concreto rischio di retrocessione diretta, ma se non altro lo scenario è cambiato rispetto a quando il Grifone era fanalino di coda.

Il Modena virtualmente è ancora in corsa per i playoff, ma adesso deve anche iniziare a guardarsi le spalle: domenica scorsa ha mancato una bella occasione pareggiando in casa contro il Cittadella, adesso attenzione a quello che potrebbe succedere qui al Curi perché Attilio Tesser rischia di ritrovarsi invischiato in una lotta che pensava di aver lasciato dietro di sé. Aspettando che la diretta di Perugia Modena prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA MODENA

Fabrizio Castori punta sempre sul 3-4-1-2 per la diretta Perugia Modena: i punti fermi sono sulle due corsie di centrocampo dove corrono Casasola e Lisi, in mezzo invece Capezzi e Santoro sono insidiati da Vulic ma partono favoriti, così come i tre di difesa che possono essere Curado, Struna e Angella a protezione del portiere Gori. Luperini e Kouan si giocano il posto sulla trequarti, a supporto dei due attaccanti: qui Castori deve ancora decidere tra Ryder Matos, Di Carmine e Di Serio che hanno più o meno le stesse opportunità, Ekong parte invece leggermente più indietro rispetto agli altri.

Nel Modena Strizzolo torna al Curi da ex avendo giocato l’andata con la maglia del Grifone: da stabilire se sarà titolare perché Tesser potrebbe puntare su Davide Diaw al fianco di Falcinelli, con Tremolada sempre favorito su Nicola Mosti per la trequarti. Abbiamo poi un centrocampo nel quale Duca insidia la maglia di Armellino, mentre Gerli e Magnino dovrebbero essere confermati per completare questo reparto; in difesa Tommaso Silvestri e Pergreffi formano la coppia centrale davanti a Gagno, con Oukhadda e Renzetti (o Ponsi) che faranno i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Perugia Modena possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,20 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,35 volte la quota messa sul tavolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA