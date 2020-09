Diretta Modena Perugia/ Streaming video tv: ritorno semifinale di Supercoppa volley

Modena Perugia verrà diretta dagli arbitri Luca Sobrero e Andrea Pozzato, e si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 settembre: siamo al PalaPanini, dove va in scena la semifinale di ritorno della Supercoppa Italiana 2020 di volley. Sembra francamente tutto deciso qui, a differenza dell’altra sfida che è molto più aperta: una settimana fa al Pala Barton la Sir Safety ha manifestato la sua superiorità vincendo con un netto 3-0, e potrebbe ora diventare la prima squadra a ottenere il bis del torneo dopo qualche anno. In questo momento la differenza tra le due realtà è abbastanza netta; i gialloblu rischiano addirittura di scomparire lasciando un enorme vuoto nella pallavolo italiana, per il momento si accontenta di essere qui a competere provando a sovvertire il pronostico. Non ci resta che vedere con calma quello che succederà nella diretta di Modena Perugia, intanto possiamo fare una breve valutazione legata a quelli che sono i temi principali della semifinale di Supercoppa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Perugia verrà mandata in onda solo dal portale Eleven Sports, che esiste ormai da parecchi anni e raccoglie alcuni degli eventi più importanti dello sport italiano. Al servizio è possibile abbonarsi per la stagione oppure versare una quota per accedere al singolo evento; bisognerà recarsi sul sito e seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando dunque apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MODENA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando Modena Perugia non possiamo che rifarci a quanto dicevamo in occasione della semifinale di andata: mentre gli umbri sono ancora oggi una corazzata, che è riuscita a inserirsi negli ultimi anni nell’élite del volley di casa nostra con risultati e trofei, la Leo Shoes è stata abbandonata da tutti i principali sponsor e gli effetti del lockdown sono stati pesanti su una realtà storica, che ora vive un ridimensionamento che potrebbe portarla fuori dalla lotta per i titoli. L’estate ha portato in dote gli addii di parecchi giocatori di primo livello, su tutti Ivan Zaytsev che rappresenta forse in maniera più fulgida la pallavolo nostrana dell’ultimo periodo; qualche firma importante c’è stata e sono arrivate anche le conferme, ma la sensazione è che le big (per intenderci le altre tre partecipanti alla Supercoppa) abbiano in questo momento qualcosa in più. Intanto a Perugia basta solo vincere un set per guadagnare l’accesso alla finale del torneo, gli emiliani avranno se non altro il compito di rendere la strada più complicata a una Sir Safety che giustamente pregusta già l’obiettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA