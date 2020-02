Diretta Modena Sambenedettese/ Streaming video tv: incrocio da playoff (Serie C)

Modena Sambenedettese sarà diretta dal signor Michele Di Cairano, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio presso lo stadio Braglia: è la 25^ giornata nel girone B della Serie C 2019-2020 e questa partita mette a confronto due squadre che stanno lottando per un posto nei playoff, considerato ovviamente il primo obiettivo per entrambe. Separate da un punto in classifica, hanno anche un buon margine sull’undicesima posizione: il Modena ha cambiato passo dall’avvento di Michele Mignani in panchina e sta dimostrando di poter scalare ancor più la classifica, anche se domenica scorsa ha perso sul campo della Feralpisalò rallentando leggermente la sua marcia. La Sambenedettese è in calo da tempo, ma è anche sfortunata: lunedì sera ha giocato al Riviera delle Palme il derby contro la Fermana, ha dominato ma si è scontrata con la grande prestazione del portiere avversario e alla fine ha incassato il gol che ha sancito una sconfitta dolorosa e da riscattare immediatamente. Quindi non resta che andare a vedere come andranno le cose nella diretta di Modena Sambenedettese, intanto possiamo valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni e le scelte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Modena Sambenedettese, ma come ormai sappiamo è il portale Eleven Sports a fornire tutte le partite di Serie C, campionato e Coppa Italia; è possibile abbonarsi stagionalmente al servizio oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso (salvo eccezioni), in questo modo si potrà seguire anche la sfida di oggi in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SAMBENEDETTESE

Mignani dovrebbe affrontare Modena Sambenedettese con il rombo di centrocampo, eventualmente dando spazio a Salvatore Pezzella sulla mezzala (al posto di uno tra Muroni e Davì) e con la possibile maglia da titolare a Boscolo Papo come mediano davanti alla difesa. Tra le linee agirà invece Tulissi; da valutare l’attacco dove Spagnoli, Ferrario (in gol domenica) e Rossetti si giocano le due maglie, in difesa sembra tutto fatto con Zaro e Ingegneri a proteggere il portiere Pacini mentre Mattioli e Varutti correranno sulle fasce. La Sambenedettese affronterà questa partita senza Di Pasquale, che è squalificato: al centro della difesa Paolo Montero può far giocare Carillo o Miceli, con Biondi davanti a Massolo e due terzini come Rapisarda e Gemignani. Nel reparto mediano c’è l’imbarazzo della scelta: il frangiflutti Angiulli dovrebbe essere confermato, sulle mezzali anche Cenciarelli e Gelonese si giocano il posto con Rocchi e Frediani. Il tridente offensivo potrebbe cambiare: Di Massimo e Grandolfo ci provano, Cernigoi dovrebbe essere il centravanti e allora rischiano Volpicelli e Orlando.

QUOTE E PRONOSTICO

Modena Sambenedettese è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il vantaggio va alla squadra di casa che ha un valore di 2,00 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica appunto la vittoria dei canarini. Il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte quanto puntato mentre con il successo dei marchigiani, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, andreste a guadagnare 3,90 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA