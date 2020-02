Diretta Sambenedettese Fermana/ Streaming video tv: sfida equilibrata (Serie C)

Sambenedettese Fermana, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri, lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. 3 giornate senza vittoria per la Sambenedettese che ha messo in fila il secondo pareggio consecutivo tra Fano ed Arzignano, due partite contro formazioni di bassa classifica che non hanno portato però gli effetti sperati. Dopo 2 sconfitte consecutive anche la Fermana ha ottenuto un pareggio nell’ultima sfida di campionato disputata, in casa contro il Piacenza, restando però agganciata alla zona play out, a braccetto al quintultimo posto con il Ravenna. La Fermana non ha ancora ottenuto i 3 punti nel 2020, la Samb non vince dall’impegno esterno di Trieste dello scorso 11 gennaio. Nel match d’andata 1-1 tra Fermana e Samb, le due formazioni si sono già affrontate a San Benedetto del Tronto in questa stagione in Coppa Italia, i gialloblu hanno vinto 0-2 al Riviera delle Palme con un rigore di Cognigni e un gol di D’Angelo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Sambenedettese Fermana, che essendo il posticipo del lunedì sera sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD. Inoltre sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video, che in questo caso si aggiunge a quella di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE FERMANA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Sambenedettese Fermana, lunedì 3 febbraio 2020 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C. La Sambenedettese allenata da Montero dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Massolo, Rapisarda, Biondi, Di Pasquale,Trillo’, Gelonese, Angiulli, Frediani, Orlando, Grandolfo, Volpicelli. La Fermana guidata in panchina da Antonioli sarà chiamata a rispondere con un 3-4-2-1 così disposto sul rettangolo verde: Ginestra; De Pascalis, Manetta, Scrosta; Iotti, Mane, Urbinati, Lancini; Petrucci, D’Angelo; Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Sambenedettese e Fermana, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.85, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.40 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.00. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



