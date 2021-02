Diretta Modena Sambenedettese/ Streaming video tv: match playoff (Serie C)

DIRETTA MODENA SAMBENEDETTESE: RISULTATO SCONTATO?

Modena Sambenedettese, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari presso lo stadio Alberto Braglia della città emiliana, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Arriviamo alla diretta di Modena Sambenedettese con la consapevolezza del fatto che si tratterà di una sfida molto importante in zoma playoff, per i padroni di casa forse anche qualcosa in più. Il Modena infatti è terzo in classifica con 47 punti e vorrà approfittare della partita che oggi metterà di fronte le due formazioni che la precedono, per passare al secondo posto o avvicinare il primato.

Serve però vincere e non sarà facile contro una Sambenedettese comunque ostica, come dimostra il settimo posto a quota 38 punti per i marchigiani. Sambenedettese che dovrà tuttavia riscattare la brutta battuta d’arresto raccolta nel turno infrasettimanale, quando ha perso per 1-3 in casa contro l’Imolese, mentre il Modena vorrà dare continuità al colpaccio (0-1) nella trasferta sul campo della FeralpiSalò.

DIRETTA MODENA SAMBENEDETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Sambendettese sarà garantita in pay-per-view da Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 253, una proposta che si va naturalmente ad aggiungere alla diretta streaming video che la piattaforma Eleven Sports offre per tutte le partite di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SAMBENEDETTESE

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni per Modena Sambenedettese. Per i padroni di casa possiamo disegnare il 4-3-1-2 con Narciso in porta; Bearzotti, Zaro, Pergreffi e Mignanelli davanti a lui per formare la linea difensiva a quattro; a centrocampo il terzetto composto da Corradi, Gerli e Muroni; infine il reparto offensivo con Tulissi trequartista alle spalle degli attaccanti Luppi e Scappini. Per la Sambendettese invece il punto di riferimento può essere il 3-4-1-2: Nobile tra i pali e davanti a lui i tre difensori D’Ambrosio, Cristini ed Enrici; a centrocampo il quartetto composto da Fazzi, Angiulli, D’Angelo e Trillò e qualche metro più avanti Botta come trequartista a soistegno dei due attaccanti Padovan e Lescano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Modena Sambendettese in base alle quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 è considerato favorito e viene infatti quotato a 1,95, poi si sale a quota 3,20 in caso di segno X e fino a 4,00 volte la posta in palio per chi invece ha giocato il segno 2.



