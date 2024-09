DIRETTA MODENA SAMPDORIA, BLUCERCHIATI IN FORMA

Due formazioni reduci da grandi gioie nell’ultima gara disputata da entrambe. La diretta Modena Sampdoria, in programma domenica 29 settembre 2024 alle ore 15:00, vedrà la sfida valevole per il settimo turno di campionato di Serie B.

I gialloblu hanno messo fine alla striscia di tre gare senza vittorie consecutive (pareggi con Frosinone e Cesena, ko col Cittadella) con il successo contro la Juve Stabia con un netto 3-0 che ha riportato entusiasmo al Braglia.

La Sampdoria ha vissuto una notte magica eliminando ai calci di rigore il Genoa nel derby di Coppa Italia. Anche in campionato, dopo un avvio con zero vittorie in cinque match, sono arrivati i tre punti in casa con il Sudtirol.

DIRETTA MODENA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO TV, DOVE VEDERLA?

Dove si può vedere la diretta Modena Sampdoria? La risposta è molto semplice ed è rappresentata da DAZN.

Lo stesso vale sia per tutte le altre gare di Serie B sia per la diretta streaming. Tramite abbonamento potrete assistere alla partita anche su smartphone, tablet, computer e console di gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA SAMPDORIA

Eccoci alle probabili formazioni della diretta Modena Sampdoria. I gialloblu si disporranno secondo il 3-5-2 con Seculin in porta e Riccio, Zaro e Cauz in difesa. Nella zona nevralgica del campo vedremo Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo e Corrado a chiudere il reparto. In attacco Abiuso-Gliozzi.

La Sampdoria replica con l’assetto tattico 4-3-2-1. Tra i pali Stankovic con Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Barreca che compiranno il reparto difensivo. Kasami, Yepes e Giordano giocheranno a centrocampo mentre Alvarez ed Esposito supporteranno De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MODENA SAMPDORIA

Concludiamo con le quote per le scommesse della diretta Modena Sampdoria. I bookmakers mettono i gialloblu favoriti a 2.35 mentre il pareggio è dato a tre volte la posta in palio. Infine, il successo dei blucerchiati si può trovare a 3.10.

Sarà una partita con tante reti? Sulla carta sembra di no dato che l’Over 2.5 è offerto a 2.35 contro l’Under a 1.55. Gol a 1.85, No Gol leggermente più basso a 1.80.