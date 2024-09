DIRETTA MODENA JUVE STABIA, I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Modena Juve Stabia andiamo ad analizzare i testa a testa di una partita che ha soltanto otto incroci nel corso della storia, e che non ci può fornire troppi dati recenti visto che abbiamo sì sei gare nel terzo millennio (le altre due sono nella stagione 1951-1952), ma l’ultima giocata risale anche all’aprile 2014. Dunque sono passati dieci anni e mezzo da un bel 4-2 casalingo del Modena: vantaggio immediato con Pablo Granoche, ribaltone Juve Stabia con rigore di Ali Sowe e gol di Francesco Zampano, poi il sorpasso e allungo dei canarini grazie a Francesco Stanco, la doppietta del Diablo e il sigillo di Davide Zoboli.

Diretta/ Juve Stabia Palermo (risultato finale 1-3): la chiude Brunori (Serie B, 14 settembre 2024)

Ogni singola diretta di Modena Juve Stabia ha avuto luogo in Serie B; gli emiliani dominano il bilancio con quattro vittorie, ci sono tre pareggi e una sola vittoria delle vespe, che per di più non sono mai riuscite a vincere su questo campo. Possiamo allora ricordare l’unico successo della Juve Stabia, che era arrivato al Romeo Menti nel marzo 2013: l’allenatore della squadra campana era Piero Braglia e la rete l’aveva segnato Fabio Caserta, che proprio all’inizio de secondo tempo aveva ribadito in rete un tap-in sul rigore che Simone Colombi aveva parato a Stefano Dicuonzo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Cesena Modena (risultato finale 2-2): pari in extremis! (Serie B, 13 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV MODENA JUVE STABIA, STREAMING VIDEO

Volete seguire la diretta Modena Juve Stabia in tv? L’unica soluzione è quella di abbonarsi a DAZN dato che trasmetterà tutte le partite del campionato di Serie B.

Stesa sorte anche per la diretta streaming di cui se ne occuperà proprio DAZN attraverso l’applicazione, scaricabile su tutti i dispositivi.

TRE PUNTI DI DIFFERENZA

Siamo arrivati alla sesta giornata di campionato con la diretta Modena Juve Stabia. I campani sono più avanti in classifica avendo una vittoria in più rispetto agli emiliani. La sfida andrà in scena sabato 21 settembre 2024 alle ore 18:00.

Diretta/ Frosinone Juve Stabia (risultato finale 0-0): zero gol e due espulsioni (Serie B, 1 settembre 2024)

Il Modena non vince dal 23 agosto, data del 2-1 al Bari con gol di Palumbo su rigore e Mendes. Da lì in poi due pareggi contro Frosinone e Cesena rispettivamente per 1-1 e 2-2, intervallate dalla sconfitta interna contro il Cittadella.

La Juve Stabia è rimasta imbattuta per quattro giornate con due vittorie con Bari e Mantova più altrettanti pareggi contro Catanzaro e Frosinone. Con zero gol subiti da metà agosto a inizio settembre, i gialloblu ne hanno incassati tre in una sola partita nel 3-1 del Palermo.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA JUVE STABIA

Ora andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Modena Juve Stabia. Modulo 4-3-2-1 per i padroni di casa con Gagno in porta, difesa a quattro composta da Di Pardo, Pergreffi, Zaro e Cotali. A centrocampo Battistella, Gerli e Santoro con Caso e Palumbo dietro a Mendes.

I campi replicano con l’assetto tattico 3-4-1-2.. Thiam il portiere titolare, protetto qualche metro più avanti da Ruggero, Bellich e Varnier. Andreoni e Floriani agiranno da esterni mentre Leone e Buglio saranno in mediana. Mosti giocherà dietro le punte Candellone-Adorante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MODENA JUVE STABIA

Chi parte favorito? Secondo le quote per le scommesse sulla diretta Modena Juve Stabia sono i canarini ad avere i favori del pronostico a 1.95 contro i 4.33 delle vespe. Il segno X del pareggio invece vale esattamente tre volte la posta in palio.

Più probabile il No Gol a 1.62 rispetto al Gol a 2.20, scarto ancora più ampio tra Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.50 e 1.47.