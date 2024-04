Diretta/ Modena Sudtirol (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie B, 27 aprile 2024)

DIRETTA MODENA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Modena Sudtirol raccontiamo una partita molto intrigante, tra la possibilità di andare ai playoff e il rischio (per i canarini) di giocare il playout. È naturalmente la partita di Pierpaolo Bisoli, che l’anno scorso ha portato un Sudtirol alla prima esperienza di sempre in Serie B a giocare il playoff; ora ci riprova con il Modena, il suo esordio dopo l’esonero di Paolo Bianco è coinciso con il pareggio di Ascoli, risultato deludente soprattutto perché gli emiliani non vincono ormai da 12 turni, il 3-0 al Parma sembrava l’inizio di una svolta e invece poi è stata crisi anche profonda.

Diretta/ Sudtirol Cittadella (risultato finale 0-0): termina a reti bianche (Serie B, 20 aprile 2024)

Per contro ha rialzato la testa il Sudtirol, che ha certamente perso le sue partite ma si è saputo ritrovare: dalla 24^ giornata, pesante ko interno contro il Venezia, abbiamo avuto quattro vittorie e altrettanti pareggi con due sconfitte, il colpo di Marassi ha fatto ritrovare un successo esterno che alla squadra mancava da due mesi e mezzo. Adesso mettiamoci comodi, perché al Braglia è tutto pronto per questa partita: finalmente la diretta di Modena Sudtirol sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Ascoli Modena (risultato finale 0-0): è pari, pesa l'errore di Nestorovski (Serie B, 20 aprile 2024)

MODENA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Puoi guardare la partita Modena Sudtirol in diretta sui canali Sky, iniziando dal canale 251, a cui puoi accedere con un abbonamento al pacchetto Calcio. Inoltre, lo stesso abbonamento ti permette di seguire il match su NowTv, la piattaforma di streaming online. Infine, hai anche l’opzione di utilizzare Dazn per seguire la sfida in diretta.

I TESTA A TESTA

Raccontiamo i precedenti di Modena Sudtirol anche attraverso i suoi precedenti: ne abbiamo parecchi, basti pensare che dall’ottobre 2016 a oggi si sono giocate dieci partite. Le due squadre sono salite a braccetto in Serie B nel 2022: di conseguenza si erano affrontate nella Supercoppa di Serie C, nella fase a gironi il Modena si era imposto al Druso con il risultato di 2-0 mentre la vittoria interna più recente per i canarini è quella del maggio scorso, ultima giornata in cadetteria e Sudtirol già ai playoff, battuto dai gol di Nicholas Bonfanti e Luca Magnino, nel primo tempo, per un 2-1 finale con rete altoatesina di Fabian Tait.

Diretta/ Sampdoria Südtirol (risultato finale 0-1): i blucerchiati non rimontano! (Serie B 13 aprile 2024)

Nella storia recente di questo incrocio c’è anche una vittoria che il Sudtirol è riuscito a conquistare al Braglia: dobbiamo tornare al novembre 2020, quel campionato di Serie C (girone B) era iniziato a porte chiuse a causa degli effetti del Covid e, dopo il vantaggio iniziale del Modena grazie a Gaetano Monachello, il Sudtirol si era ripreso nel secondo tempo centrando la rimonta in virtù delle reti messe a segno da Hamza El Kaouakibi e Nermin Karic. Vedremo invece come andrà a finire oggi… (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Modena Sudtirol si preannuncia interessante poiché entrambe le squadre sono vicine in classifica e puntano a superarsi a vicenda con una vittoria, non vediamo l’ora di sapere come andrà a finire oggi 27 aprile 2024 alle ore 14 con lo scontro valido per la 35esima partita di Serie B per le due squadre.

Il Modena arriva a questa partita dopo un pareggio senza reti che lo posiziona al 12esimo posto. La squadra di Bolzano, invece, occupa l’11esima posizione e viene da un pareggio contro il Cittadella. La posta in gioco è alta poiché la squadra vincitrice di oggi potrà avanzare in classifica e prendere un vantaggio significativo sull’altra.

MODENA SUDTIROL: PROBABILI FORMAZIONI

Diamo anche una rapida occhiata alle probabili formazioni di Modena Sudtirol vedono per il galletto un grande impegno da parte di Battistella, mezzala in grado di interpretare il gioco con intelligenza e inserirsi in area con ottimo tempismo, grazie al suo senso della posizione.

Per i tirolesi, Tait sarà l’uomo chiave nel ruolo di trequartista, uno dei pilastri offensivi della squadra non solo per il suo contributo sul campo, ma anche per la sua leadership nello spogliatoio.

MODENA SUDTIROL, LE QUOTE

Per non farci mancare una scommessina, come di consueto, vediamo cosa hanno da dire le quote della diretta di Modena Sudtirol dal sito della Sisal: la vittoria emiliana è fissata a 1,8 mentre quella ospite a 2,5. Il pareggio invece a 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA