Diretta Monaco Bayer Leverkusen/ Streaming video: gara di cartello (Europa League)

DIRETTA MONACO BAYER LEVERKUSEN: TUTTO APERTO

La diretta Monaco Bayer Leverkusen, in programma giovedì 23 febbraio alle ore 18:45, mette in palio gli ottavi di finale di Europa League in una gara affascinante per i precedenti degli ultimi anni. Il gol di Disasi al 92esimo nella gara di andata ha cambiato il volto al match di ritorno, regalando la vittoria in extremis al Monaco per 3-2 sul campo dei tedeschi del Bayer.

La formazione di Leverkusen ora dovrà necessariamente imporsi allo Stade Louis II per sorpassare il turno dei play-off: chi avrà la meglio? Sicuramente la qualificazione è apertissima in una gara che promette tanto spettacolo.

MONACO BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Monaco Bayer Leverkusen, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata a Federico Zanon. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

MONACO BAYER LEVERKUSEN: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monaco Bayer Leverkusen vedono i soliti dubbi della vigilia con i due tecnici intenti a cercare la soluzione migliore per vincere. Mister Clement si affiderà al rodato 4-2-3-1 con bomber Ben Yadder al centro dell’attacco. Diatta, Golovin e Minamino avranno il compito di rifornirlo con i tempi giusti. Saranno, invece, Fofana e Camara a fare da filtro davanti alla difesa.

Per quanto riguarda il Bayer Leverkusen, invece, Xabi Alonso opterà per il 4-2-3-1 con il rientro dell’ex Roma Schick al centro del pacchetto offensivo. Saranno Tah e Tapsoba a guidare la retroguardia con Frimpong e Hincapie sulle corsie laterali. Per Demirbay conferma nel cuore del centrocampo.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Monaco Bayer Leverkusen vedono una sfida molto equilibrata. Secondo Snai, il successo dei padroni di casa vale 2.25 contro i 2.95 attribuiti ai tedeschi e la quota 3.65 riferita al segno X. Ci si aspettano tanti gol e l’Over 2.5 a 1.65 è la dimostrazione di quanto detto. L’Under 2.5, invece, si gioca a 2.10.











